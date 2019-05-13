Беднее стариков в России их дети и внуки

Порой богаче своих детей и внуков российские пенсионеры
«Девушка, не посмотрите, мне хватит на эти бананы 10 рублей?» Магазин. Робкая старушка в опрятной курточке протягивает взвешенную связку бананов. Она якобы не видит ценник. Или не соображает. Просит помочь. Не денег просит вроде как, а совета.
В канун каждого 9 Мая таких старушек в супермаркетах появляется тьма. А у метро — бабульки с пучками зелени с ближайшей овощебазы. И старички с весами и табличкой «Взвесься за 10 рублей». В Сети набирают оборот разные акции «Покупаем у бабушек», «Затарь старушке холодильник».
Меня волны такой народной солидарности вокруг пенсионеров расстраивают. Потому что я вижу здесь легкий, но разлитой равномерно по всей стране обман. Он заключается в том, что пожилые, а также учительницы и врачи давно перестали быть в стране самыми нищими. Потому что у ветеранов войны, например, редко пенсия сегодня меньше 25 000. Многие, с учетом инвалидности, возрастных доплат, получают значительно больше 30 000 рублей. А если поработали на Севере — еще больше. Даже и обычные пенсионеры сегодня в крупных городах получают пенсию скорее ближе к 20 000. По отчетам, средняя пенсия в России сейчас составляет 15 149 рублей. Однако она не учитывает массовых доплат: в том числе бывшим военным, чиновникам, силовикам.
Да, в сравнении с Западом или даже Китаем это смешные деньги. Но сравнивайте с россиянами. Понимаете, какое дело… Пока с трибун и газетных полос у нас тридцать лет кричали «Накормите хотя бы стариков и бюджетников», то и вышло — они на фоне остальных теперь смотрятся сытыми.
Что такое, например, 11 000 рублей во Владимирской области или в Чувашии? Да это огромные деньги. Чтобы принести там в дом такие деньги, нужно бросать на соседей ребенка, ехать едва ли не за тридевять земель работать охранником или кассиром, спать вповалку и добираться до Москвы на электричках зайцами. Чтобы, повторяю, привезти эти проклятые одиннадцать тысяч.
Пора перестать пережевывать газетные вывески начала века. Россия — нищая страна. Однако сегодня нищета из стариковских квартир, из учительских и ординаторских кабинетов перешла в семьи с детьми, в офисы. Она пересела в кресла банковских операционистов и продавцов-кассиров. Нацепила именной бейдж на корпоративную тужурку и перешла в торговые залы бытовой техники, электроники и сотовых телефонов. В «Пятерочке» или «Магните» на окраине Москвы человек может работать за 16 000–18 000, а то и меньше, если у него штрафы. Продавец в «Эльдорадо» или другом сетевом магазине техники может заработать 30 000, а может и 15 000. Мелкий офисный планктон даже в Москве работает почти за минималку. И напомню, из этих денег оплачивает поездки домой, аренду жилья. А ведь еще у нас есть миллионов десять людей, которые кочуют по временным работам без больничных и отпусков.
В любом маленьком городке сегодня продавец зарабатывает чистыми 9–11 тысяч, если найдет эту работу. А учитель со стажем — тридцать.
Неудивительно, что во многих регионах страны пенсионеры и учителя стали финансовой элитой, они одевают внуков к школе, дают взаймы, без их вклада не приобретается даже чайник — нет денег.
Чисто статистически просящая в супермаркете бабушка или продающий услугу взвешивания дедушка живут лучше, чем те, кто призывает им помогать. У них есть гарантированный доход, нет кредитов, аренды и детей.
Россия — страна бедных.
Но некоторые здесь беднее других. И это не старики с учителями и врачами. Сегодня милостыню просят, якобы дачные урожаи продают в России из стариков либо мошенники, либо родители сыновей-алкоголиков, вытрясающих из стариков последние копейки, либо люди в деменции, которая порой заставляет и не такое вытворять.
Чтобы хорошо понимать, откуда у нас эта власть и кто ее поддерживал, нужно открыть глаза и признаться, что в стране сегодня более или менее обеспечены лишь бюджетники. У остальных микрокредиты. Доля сытого населения вне бюджетного сектора смехотворна. Им бы самим кто подал.
Источник: Новая газета
«Новая газета»- фейк-ньюс. Например, о сравнении с китайскими пенсиями.
«Получают пенсию не все: из 230,8 млн человек старше 60 лет, по данным CEIC, выплаты от государства получает только 152,7 млн человек. Такая разница связана со специфической системой прописки в Китае, хукоу, которая создавалась для контроля за передвижением населения внутри страны. Она жестко делит китайцев на горожан и сельских жителей и не дает селянам легально работать в городах, а значит, и рассчитывать на социальное страхование.
Поэтому пенсию получают в основном горожане, а сельскому населению (которое в 2016 году составляло 43,2% населения КНР) в старости часто приходится рассчитывать на себя»(с).
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Раньше было — Догоним и перегоним Америку.
А теперь — Догоним и перегоним Китай?
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Доля сытого населения вне бюджетного сектора смехотворна.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/05/13/424911-bednee-starikov-v-rossii-ix-deti-i-vnuki/comment-page-1#comment-1668079
А теперь, рады истины, огласим каким процентом богатств страны владеет эта доля «Сытого Населения.»
Кажется как минимум трое из них самые богатые люди Англии.
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Про размеры пенсий написал статью видимо или человек в деменции или чиновник, полностью оторвавшийся от жизни.
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Как ни печально, а изложенное в статье весьма близко к правде жизни. К нашей действительности.
Если кто-то считает, что бедствуют только бездельники, то, вряд ли он прав.
О ненормальности ситуации в обществе говорит даже тот факт, что везде и всюду красуются заведения микрозайма. И люди пользуются их займами на умопомрачительных условиях. Человек со стабильным заработком и хорошей кредитной историей вряд ли полезет в долговую яму таких заведений.
В одной из сибирских деревень наблюдала картину, когда местные коммерсанты осуществляли свежий завоз в торговые точки в аккурат к моменту выдачи пенсий пожилым людям. Единственный платёжеспособный контингент — это пенсионеры и бюджетные работники. Все остальные перебиваются «подножным кормом» и пребывают «в долгах, как в шелках».
Залог относительного благополучия большинства бердчан — это, вероятно, подсобные хозяйства и дачи, дающие пропитание и незначительный доход от реализации излишков. Но теперь и картошку-моркошку возбраняется продавать без оформления ИП (если не ошибаюсь)
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Ещё полгода и мусора язык развяжут, потому что жить накажет и жизнь осудит
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Не верю. Бюджетники не покупают машины, начинающиеся с 1,5 лимонов и далее до бесконечности, а такими машинами затарены улицы любого российского города. Молодые легко берут ипотеку, но уже не минимальные студии и брезгуют вторичкой. При этом умудряются кататься отдыхать в европу (что стоит поехать в отпуск в европейскую страну из Сибири, через Москву или Питер, москвичам нужно объяснять). И это, конечно, не учителя и врачи. Да, у бюджетников есть зарплата от 20 до 40р. , но работают они за троих и также обременены иждивенцами. А пожилые работают в основном на лекарства — не стоит этому завидовать.
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Здесь нужно добавить массовые выплаты в частных предприятиях серой зарплаты. Конверты — наше всё! Честно российский бизнес работать не в состоянии, ибо разорится.
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У «внебюджетников» зарплаты начинаются от 40 т.р.? Ипотеку берут те,кому папа с мамой помогают,это не зависит,бюджетников ты или нет. Про врачей тоже смешно. У меня есть родственник,простой врач в обл.больнице,ЗП 70-80 на одну ставку,с переработками до 100. Все верно в статье,бюджетники и пенсионеры не самые бедные сейчас,и условия работы нормальные,в отпуск,например,уходят на все лето. И это тупиковая экономика,все хотят в бюджет,а кто производить будет? Пока нефти хватало,но это очень ненадёжно.
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