Беднее стариков в России их дети и внуки

«Девушка, не посмотрите, мне хватит на эти бананы 10 рублей?» Магазин. Робкая старушка в опрятной курточке протягивает взвешенную связку бананов. Она якобы не видит ценник. Или не соображает. Просит помочь. Не денег просит вроде как, а совета.

В канун каждого 9 Мая таких старушек в супермаркетах появляется тьма. А у метро — ​бабульки с пучками зелени с ближайшей овощебазы. И старички с весами и табличкой «Взвесься за 10 рублей». В Сети набирают оборот разные акции «Покупаем у бабушек», «Затарь старушке холодильник».

Меня волны такой народной солидарности вокруг пенсионеров расстраивают. Потому что я вижу здесь легкий, но разлитой равномерно по всей стране обман. Он заключается в том, что пожилые, а также учительницы и врачи давно перестали быть в стране самыми нищими. Потому что у ветеранов войны, например, редко пенсия сегодня меньше 25 000. Многие, с учетом инвалидности, возрастных доплат, получают значительно больше 30 000 рублей. А если поработали на Севере — ​еще больше. Даже и обычные пенсионеры сегодня в крупных городах получают пенсию скорее ближе к 20 000. По отчетам, средняя пенсия в России сейчас составляет 15 149 рублей. Однако она не учитывает массовых доплат: в том числе бывшим военным, чиновникам, силовикам.

Да, в сравнении с Западом или даже Китаем это смешные деньги. Но сравнивайте с россиянами. Понимаете, какое дело… Пока с трибун и газетных полос у нас тридцать лет кричали «Накормите хотя бы стариков и бюджетников», то и вышло — ​они на фоне остальных теперь смотрятся сытыми.

Что такое, например, 11 000 рублей во Владимирской области или в Чувашии? Да это огромные деньги. Чтобы принести там в дом такие деньги, нужно бросать на соседей ребенка, ехать едва ли не за тридевять земель работать охранником или кассиром, спать вповалку и добираться до Москвы на электричках зайцами. Чтобы, повторяю, привезти эти проклятые одиннадцать тысяч.

Пора перестать пережевывать газетные вывески начала века. Россия — ​нищая страна. Однако сегодня нищета из стариковских квартир, из учительских и ординаторских кабинетов перешла в семьи с детьми, в офисы. Она пересела в кресла банковских операционистов и продавцов-кассиров. Нацепила именной бейдж на корпоративную тужурку и перешла в торговые залы бытовой техники, электроники и сотовых телефонов. В «Пятерочке» или «Магните» на окраине Москвы человек может работать за 16 000–18 000, а то и меньше, если у него штрафы. Продавец в «Эльдорадо» или другом сетевом магазине техники может заработать 30 000, а может и 15 000. Мелкий офисный планктон даже в Москве работает почти за минималку. И напомню, из этих денег оплачивает поездки домой, аренду жилья. А ведь еще у нас есть миллионов десять людей, которые кочуют по временным работам без больничных и отпусков.

В любом маленьком городке сегодня продавец зарабатывает чистыми 9–11 тысяч, если найдет эту работу. А учитель со стажем — ​тридцать.

Неудивительно, что во многих регионах страны пенсионеры и учителя стали финансовой элитой, они одевают внуков к школе, дают взаймы, без их вклада не приобретается даже чайник — ​нет денег.

Чисто статистически просящая в супермаркете бабушка или продающий услугу взвешивания дедушка живут лучше, чем те, кто призывает им помогать. У них есть гарантированный доход, нет кредитов, аренды и детей.

Россия — ​страна бедных.

Но некоторые здесь беднее других. И это не старики с учителями и врачами. Сегодня милостыню просят, якобы дачные урожаи продают в России из стариков либо мошенники, либо родители сыновей-алкоголиков, вытрясающих из стариков последние копейки, либо люди в деменции, которая порой заставляет и не такое вытворять.

Чтобы хорошо понимать, откуда у нас эта власть и кто ее поддерживал, нужно открыть глаза и признаться, что в стране сегодня более или менее обеспечены лишь бюджетники. У остальных микрокредиты. Доля сытого населения вне бюджетного сектора смехотворна. Им бы самим кто подал.

Источник: Новая газета