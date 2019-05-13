Тонущего пьяного дайвера спасли подростки в Приморье

Двое подростков в Находке вытащили из воды тонущего мужчину в гидрокостюме.

В Instagram-аккаунте nakhodka.news опубликовано видео с места спасения мужчины. Сообщается, что инцидент произошел в бухте у горы Сестра в Находке: двое подростков катались на квадроциклах и увидели человека в 20 метрах от берега, который звал на помощь. Мальчики вытащили его на берег и оказали первую помощь.



Информацию о спасении дайвера РИА Новости подтвердил представитель Находкинского отделения Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«По предварительным данным, нетрезвый человек в гидрокостюме плавал в районе горы Сестра», — сказал собеседник.

По его словам, спасателей на место происшествия не вызывали.

Источник: РИА Новости