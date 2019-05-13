Акцию протеста за парк возле строящейся школы в Южном согласовала власть Бердска

Выйдут на митинг жители микрорайона Южного с 10 утра 18 мая — власть Бердска согласовала южанам акцию протеста. Жители микрорайона соберутся на пустыре пересечения улиц Рогачева и поэта Сорокина, чтобы на протяжении нескольких часов бастовать против нарушения проекта планировки микрорайона.

По словам организаторов митинга, мэрия Бердска передаёт землю площадью 13 гектар предназначенную для устройства районного парка «Южный» и 8,2 гектара земли предназначенную для индивидуального жилищного строительства под застройку многоквартирными жилыми домами.

— В проекте планировки территории микрорайона Южного выполненном в 2008 году АО «НИ «Новосибгражданпроект», территория 18 и 19 квартала микрорайона предназначалась для строительства 80 индивидуальных жилых домов с приусадебным участком. Администрация города размежевала участки 18 и 19 квартала под строительство многоэтажных жилых домов. На этом месте может вырасти 15 десятиэтажных жилых домов. Уже началось строительство первого высотки на месте 18 квартала микрорайона. И это оценили жители ближайшего посёлка Борового, что граничит с Южным — грунтовые воды стали подтапливать индивидуальные жилые дома по ул. Солнечной, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» координатор митинга Виктор Кротенко.

Кроме того, по мнению жителей Южного, от первоначального проекта планировки парка на «Южном» ничего не осталось. Новые школа и детский сад уже упираются своими границами в заборы индивидуальных жилых домов. Будущий детский сад-ясли будет граничить с многоквартирными домами, дворы которых заставят машинами.

Со своей проблемой жители уже обращались в Минстрой Новосибирской области. Но бердские чиновники ответили: парк предусмотрен и появится за микрорайонами Белокаменным и Южным, как раз там, где проходит спуск к реке Раздельной.

Начальник управления градостроительства мэрии Бердска Федор Каравайцев подтвердил эту информацию «Курьер. Среда. Бердск».

— Около 6 га зеленой зоны появится вдоль реки Раздельной, еще 0,5 га — в микрорайоне Южном. О том, что жители Южного говорят, что им не хватает зеленой зоны, то, извините, мы тоже не можем закатать весь город в парк. Данный вопрос обсуждался, проектировщиками рассчитана необходимая площадь под зону Р-2. Она даже больше, чем необходима, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Федор Васильевич.

Депутата Елена Белова предложила чиновникам проехаться по месту будущего парка в 6 га:

-На этом месте склон в 45 градусов. По всей видимости парк пройдет вдоль дороги на кирпичный завод. Почему в вопросе между деньгами, строительством, бизнесом и детьми, интересы последних не остаются в приоритете?

Поддержать жителей Южного 18 мая на пустырь придут несколько депутатов горсовета, согласные с позицией жителей.