Резиновая квартира: 250 мигрантов прописал в однокомнатной житель Новосибирска

Прокуратура Кировского района Новосибирска утвердила обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя города. Он обвиняется в совершении 60 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

По версии следствия, с мая 2018 года по февраль 2019 года обвиняемый в своей однокомнатной квартире за денежное вознаграждение в размере 300 рублей осуществлял временную регистрацию иностранных граждан.

Он подавал в многофункциональные центры Новосибирска от имени иностранцев документы о регистрации по месту пребывания, однако предоставлять им жилое помещение для фактического проживания не намеревался.

Всего за указанный период мужчина зарегистрировал в квартире почти 250 граждан ближнего зарубежья (Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана).

Уголовное дело рассмотрит мировой судья Кировского судебного района Новосибирска.