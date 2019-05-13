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Резиновая квартира: 250 мигрантов прописал в однокомнатной житель Новосибирска

С каждого за регистрацию 36-летний новосибирец брал 300 рублей. Теперь его будут судить.

13.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Резиновая квартира: 250 мигрантов прописал в однокомнатной житель Новосибирска

В Новосибирске в суд направлено уголовное дело о фиктивной постановке на учет 250 иностранных граждан

Прокуратура Кировского района Новосибирска утвердила обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя города. Он обвиняется в совершении 60 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

По версии следствия, с мая 2018 года по февраль 2019 года обвиняемый в своей однокомнатной квартире за денежное вознаграждение в размере 300 рублей осуществлял временную регистрацию иностранных граждан.

Он подавал в многофункциональные центры Новосибирска от имени иностранцев документы о регистрации по месту пребывания, однако предоставлять им жилое помещение для фактического проживания не намеревался.

Всего за указанный период мужчина зарегистрировал в квартире почти 250 граждан ближнего зарубежья (Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана).

Уголовное дело рассмотрит мировой судья Кировского судебного района Новосибирска.


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