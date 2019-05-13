От отключения горячей воды и тепла в похолодание все пришли в восторг!

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— Все, наверное, уже получили сообщение,что с 13.05.2019 по 26.05.2019 отключают горячее водоснабжение и, конечно же, все пришли от этого в восторг. Вам не кажется, что МУП КБУ всегда отключает горячую воду тогда, когда можно было и подождать(((( Тем более отключили уже тепло в домах. Неужели они не смотрели прогноз? Ведь на улице температура на этой неделе ночью опустится до 0 и в этот самый период им необходимо испытание проводить(((( Эти испытания от них бы никуда не убежали((( Спасибо им большое!!!!(((