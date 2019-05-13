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Вопрос мэру: отключение горячей воды допустимо летом, а 13 мая — это летний период?

Смотрел ли он прогноз погоды? И до каких пор будут народные слуги будут нарушать законы????

13.05.2019 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свою новость» написала Лилия:

— По требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 подача ГВС должна осуществляться бесперебойно. Однако существуют следующие оговорки для решения неординарных случаев:

Для устранения аварийной ситуации не более 8 часов в месяц. При этом дневное ограничение составляет не более 4 часов. Тупиковая магистраль при аварии может ремонтироваться в течение 24 часов подряд.

Существуют виды работ, которые носят капитальный характер и по своей сложности не могут быть выполнены в регламентированный срок. Но это является скорее отягчающим обстоятельством для коммунальщиков. И увеличение срока ликвидации аварии служит поводом для выполнения перерасчета.

Для выполнения обязательных профилактических мероприятий, которое производятся только в летний период, допустимая продолжительность проведения работ ограничивается 14 сутками. Если отсутствие горячей воды осенью или того хуже зимой обуславливается профилактическими работами, то это не правдивая информация. Так как данный вид работ проводится с согласования местных органов власти только в летнее время.

Несмотря не причиняемые неудобства, профилактика системы ГВС очень важна. От качественно выполненной работы зависит дальнейший срок службы системы и ее качественные параметры, такие как давление и температуры сети.

А теперь вопрос мэру: 13 мая это летний период??? Смотрел ли он прогноз погоды? И до каких пор будут народные слуги будут нарушать законы????


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    отключение воды происходит сразу после отключения отопления
    уж не знаю какой там закон, но в жизни всегда так

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