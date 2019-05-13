«Евровидение-2019» стартовало в Тель-Авиве

Международный конкурс «Евровидение-2019» начался в воскресенье в Тель-Авиве с дефиле с участием 41 национальной делегации по «оранжевой дорожке» на площади у театра Габима в центре города.

«Евровидение-2019» официально стартовало с традиционной церемонии на «оранжевой дорожке», — указывает на своем сайте израильская корпорация общественного вещания Kan, ответственная за проведение смотра.

В воскресенье в южной части набережной Тель-Авива в парке Чарльза Клора открылась «Деревня «Евровидения». Организаторы отмечают, что это самый большой подобный комплекс, созданный за все время проведения конкурса. На территории в 6 га разместились официальная фан-зона. Там находятся четыре огромных экрана с трансляцией выступлений, бар длиной 100 м и 85 гастрономических палаток, где будут предлагать различные блюда.

Полуфиналы «Евровидения-2019» пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая, финал состоится там же 18 мая. Россию представляет певец Сергей Лазарев с песней Scream. Он выступит во втором полуфинале под номером 13.

Девятый канал израильского телевидения сообщает, что в Тель-Авиве предприняты повышенные меры безопасности на период проведения «Евровидения». Город всю предстоящую неделю будут патрулировать 20 тыс. полицейских, на все мероприятия «Евровидения» запрещен вход с оружием. Кроме этого, на концерты и в фан-зону не буду пускать на велосипедах с электрическим приводом, указывает телеканал.

Источник: ТАСС