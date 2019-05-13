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Из комы выкарабкался раненый в живот рецидивистом полицейский в Бердске

Сотрудники СК расследуют уголовное дело о поножовщине в бердском садовом обществе. Жизни сотруднику ППС уже ничего не угрожает.

13.05.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Из комы выкарабкался раненый в живот рецидивистом полицейский в Бердске

Дело о поножовщине еще расследуют

О состоянии здоровья правоохранителя, выжившего после ссоры с рецидивистом, «Курьер. Среда. Бердск» сообщили старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ по Новосибирской области Михаил Третьяков сегодня, 13 мая.

-Сведения о состоянии здоровья сотрудника закрыты. Но могу сказать одно: все хорошо, его жизни уже ничего не угрожает. Уголовное дело расследуется, об итогах говорить рано, — сообщил Михаил Сергеевич.

Напомним, 13 апреля около 18.00 между отдыхающими на соседних участках в одном из СНТ Бердска произошел конфликт. Раненый, по информации «Курьер.Среда.Бердск», сам обратился в ЦГБ и до сих пор находится в больнице. Он получил проникающее ножевое ранение брюшной полости.

По предварительной информации, сотрудник отдела МВД по Бердску не был «при исполнении» во время инцидента. Кроме того, рецидивист напал на полицейского во время празднования свадьбы. Он оскорблял правоохранителя, а после вонзил ему клинок в живот.

-Задержан 22-летний ранее неоднократно судимый житель Бердска, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Состояние сотрудника на сегодняшний день — тяжелое, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Главном №правлении МВД по Новосибирской области 17 апреля.

Однако по указанию прокурора Бердска Романа Сивака СК изъял дело у полиция, возбудила уголовное дело по пункту 3 части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

-В составе преступления усматривается признаки ст. 317 УК РФ — покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов по мотиву мести. Поэтому делом с 15 апреля занимается Следственный комитет, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Роман Сивак.

Потерпевший мужчина находился в коме по наблюдением реаниматологов в бердской ЦГБ: преступник одним ударом ножа разрезал правоохранителю поджелудочную железу.


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