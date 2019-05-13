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Жарить шашлыки разрешила власть Бердска

Особый режим противопожарной безопасности отменили 13 мая.

13.05.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Жарить шашлыки разрешила власть Бердска

Каждую весну в Бердске регистрируют большое количество травяных пожаров

Повышенный режим противопожарной безопасности отменили 13 мая в Бердске.

В период, когда запрещалось разводить открытый огонь, в том числе жарить шашлыки в лесу, в городе работала группа по профилактике правонарушений, которая включала в себя сотрудников горадминистрации, отдела МВД, отдела надзорной деятельности.

— Были поездки в СНТ «Заречное», «Вега-4», «Бердь», «Восток-1». Там провели беседы с председателями садовых обществ. По итогам были выявлены два правонарушения и составлены два административных протокола. Велся розжиг листьев, веток, что недопустимо. Обращаю внимание граждан на то, что до 12 мая сжигать вообще все было запрещено. Теперь есть постановление, что в дачных обществах сжигать мусор можно только в бочках с крышками, — отметил Захаров.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 по 12 мая в бердском лесу было запрещено разводить открытый огонь. Впрочем, сам поход в лес был под запретом.
Разве что исключение составили тропы здоровья.


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