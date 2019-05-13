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Присягнуть националистам советуют Зеленскому в Киеве

Эксперты полагают, что любое решение вновь избранного президента Украины будет раскалывать часть его электората, и он будет терять поддержку народа.

13.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Присягнуть националистам советуют Зеленскому в Киеве

На Украине поменялась власть

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что избранный президент Владимир Зеленский начнет резко терять поддержку украинцев после вступления в должность. Об этом он рассказал в эфире «5 канала».

Вятрович считает, что Зеленский победил на президентских выборах благодаря «молчанию», избегая конкретики по ряду ключевых вопросов во время предвыборной гонки.

«Секрет успеха Зеленского в молчании. «Молчание — золото» — это точно про него. Но эта прекрасная стратегия сработала на выборах, но не будет работать, когда он будет занимать должность. Потому что он будет вынужден делать какие-то конкретные шаги», — сказал он.

Вятрович добавил, что за Зеленского голосовали совершенно разные люди — те, кто были против Порошенко среди националистов и те, кто хотел сближения с Россией. И теперь любое его решение будет раскалывать часть его электората, и он будет терять поддержку народа.

Кроме того, Вятрович заявил, что украинские националисты готовы обрушить на Зеленского критику, если он предпримет шаги против закона об украинском языке, недавно принятого парламентом. Поэтому директор Института национальной памяти призвал президента «публично присягнуть на верность националистам».

Он также добавил, что стратегия «молчания» Зеленского не поможет ему на выборах в Верховную раду, поскольку к тому моменту он уже должен будет предпринять ряд мер на посту президента. Соответственно, он потеряет огромную часть своих избирателей, и таким образом его партия «Слуга народа» может столкнуться с проблемами на выборах осенью 2019 года.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22 процента избирателей; его оппонента, действующего президента Петра Порошенко, — 24,45 процента.

Согласно законодательству инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального подведения итогов президентских выборов Центризбиркомом и публикации данных в газете «Голос Украины», то есть не позднее 3 июня.

Источник: РИА Новости


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