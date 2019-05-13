Запретят отдельно рассаживать детей и родителей в самолетах

Запретить отдельную рассадку детей и родителей в самолетах предложил депутат Госдумы Василий Власов. Обращение он направил главе Минтранса Евгению Дитриху, передает РИА Новости.

По словам парламентария, сейчас большинство авиакомпаний сами решают, какие места дать пассажирам. Из-за этого члены одной семьи могут лететь в разных частях лайнера. Власов убежден, что в случае ЧС родственники потратят время на поиски друг друга, а не на спасение.

«Такая нервная обстановка будет способствовать панике, а также повышается риск несоблюдения правил безопасности в чрезвычайных ситуациях, и, соответственно, повышается риск для жизни и здоровья граждан», – отметил он.

Депутат попросил министра оценить инициативу и изучить возможность ее реализации.

5 мая самолет «Аэрофлота» сгорел в аэропорту Шереметьево после жесткой посадки. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник.

Сперва в СМИ появились версии, что эвакуацию людей тормозили спасшиеся пассажиры, которые забирали ручную кладь. Вскоре в Госдуме поддержали идею ограничить доступ пассажирам бизнес- и экономкласса к ручной клади на авиарейсах.