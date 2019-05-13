Умер после тяжелой болезни Виктор Кришталь в Бердске
Похитил бомжа ради оформления на него кредита с подельниками житель Бердска
Оформлением липовых штрафов грешат частники с дорожными камерами
Допрос свидетеля: Ликвидировал пожары и маргиналов на мусорной свалке Бердска обвиняемый в растрате 1,3 млн рублей
Беднее стариков в России их дети и внуки
Труп 45-летнего мужчины в запертой квартире нашли спасатели Бердска
Автобус до СНТ «Родничок» вышел на линию в Бердске
Труп в канализационном колодце обнаружили в промышленной зоне Бердска
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»