КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Умер после тяжелой болезни Виктор Кришталь в Бердске

Похитил бомжа ради оформления на него кредита с подельниками житель Бердска

Оформлением липовых штрафов грешат частники с дорожными камерами

Допрос свидетеля: Ликвидировал пожары и маргиналов на мусорной свалке Бердска обвиняемый в растрате 1,3 млн рублей

Беднее стариков в России их дети и внуки

Труп 45-летнего мужчины в запертой квартире нашли спасатели Бердска

Автобус до СНТ «Родничок» вышел на линию в Бердске

Труп в канализационном колодце обнаружили в промышленной зоне Бердска

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Российскую пенсию могут платить жителям Донбасса

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Труп 45-летнего мужчины в запертой квартире нашли спасатели Бердска

Бердчанин продолжительное время не выходил на связь с родными. Дочь не смогла попасть в квартиру и попросила помощи у спасателей.

13.05.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Труп 45 летнего мужчины в запертой квартире нашли спасатели Бердска

В этом году спасатели несколько раз обнаруживали в запертых квартирах умерших бердчан

Заявление с просьбой деблокировать дверь в квартиру поступило 12 мая в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске.

К спасателям обратилась дочь 45-летнего бердчанина и пояснила, что отец продолжительное время не отвечает на телефонные звонки и стук в дверь, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова. Девушка переживала — не случилось бы чего плохого.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь. В помещении они обнаружили владельца квартиры без признаков жизни. Тело передали полицейским. Они выяснят причину смерти бердчанина.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
РПЦ: Не приписывайте Сталину победу в Великой Отечественной войне Умер после тяжелой болезни Виктор Кришталь в Бердске Похитил бомжа ради оформления на него кредита с подельниками житель Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика