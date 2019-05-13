Труп 45-летнего мужчины в запертой квартире нашли спасатели Бердска

Заявление с просьбой деблокировать дверь в квартиру поступило 12 мая в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске.

К спасателям обратилась дочь 45-летнего бердчанина и пояснила, что отец продолжительное время не отвечает на телефонные звонки и стук в дверь, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова. Девушка переживала — не случилось бы чего плохого.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь. В помещении они обнаружили владельца квартиры без признаков жизни. Тело передали полицейским. Они выяснят причину смерти бердчанина.