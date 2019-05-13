Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Акцию протеста за парк возле строящейся школы в Южном согласовала власть Бердска
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«Евровидение-2019» стартовало в Тель-Авиве
Из комы выкарабкался раненый в живот рецидивистом полицейский в Бердске
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Это прорыв !
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