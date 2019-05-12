Автоледи устроила ДТП, повернув налево под запрещающий знак к «Ленте»

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Leonnz:— Авария на перекрестке улиц Горького и Ленина… Очередная девушка решила, что ей помигали фарами и налево (где знак запрещено) повернула. Но не учла второй ряд, который не в курсе, что ей мигали, чтобы заехала на стоянку к «Ленте» с ул. Ленина со стороны «Веги». В общем без жертв… Хлопок был в 11.12-11.13 утра сегодня, 12 мая. На месте «скорая» была и сначала охрана, потом оперативно ГИБДД. Объяснили популярно девушке, что налево низя, ай-яй, знак… В общем, не торопитесь, бердчане!