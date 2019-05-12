КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 1-ю студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
продам
Продам 1к.кв. в новом Микрорайоне Бердска!
продам однокомнатную квартиру
Продам Студию Ключевая 53 Ремонт 1250.00
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Изменились правила оформления детских пособий с 12 мая 2019 года

Как быстро похудеть к лету?

Допрос свидетеля: Ликвидировал пожары и маргиналов на мусорной свалке Бердска обвиняемый в растрате 1,3 млн рублей

Древний город Чичабург и хана Кучума открывает для школьников библиотекарь из Бердска

От взрыва газа погибли двое под завалами дома в Ростовской области

Скончался от травм после ДТП около Академгородка мотоциклист из Бердска

Поручение Путина: ставку по ипотеке снизят до 8% годовых

Зоопарк Новосибирска: имя для медвежонка, розовый фламинго и вкусное мясо для льва

Поиски погибших туристов остановлены на 1,5 месяца. Найдены тела пяти

20% животных исчезли на земле за 50 лет по вине человека

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Изменились правила оформления детских пособий с 12 мая 2019 года

До этого момента пособия платились только по месту «прописки». Сейчас для их получения не нужна даже временная регистрация.

12.05.2019 Фото: pixnio.com Нет комментариев
 
Изменились правила оформления детских пособий с 12 мая 2019 года

Всего пособия на первых и вторых детей сейчас получают примерно 400 тысяч семей

Заявление на оформление пособия на первого и второго ребенка теперь можно подать в любом городе, а не только в том, где родители постоянно зарегистрированы. Закон об этом вступил в силу сегодня, 12 мая, пишет РГ.

До этого момента пособия платились только по месту «прописки». Сейчас для их получения не нужна даже временная регистрация.

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, документ очень важен, поскольку россияне довольно часто меняют или хотели бы поменять место жительства в поисках лучшей работы и зарплаты. Но их либо удерживают социальные льготы, доступные только по месту постоянной регистрации (те же пособия на первых и вторых детей). Либо они все равно мигрируют, лишая свою семью и ребенка социальной поддержки, что было несправедливо.
По мнению эксперта, было бы хорошо, чтобы в законодательстве произошли и другие изменения, связанные с поддержкой семьи и детей — нужно унифицировать для них социальную защиту. Например, сейчас каждый регион сам определяет, сколько денег ему выделить на школьное питание или, скажем, на пособия или подарки матерям, только что родившим детей.

Решение зависит от финансовых возможностей региона. И это неправильно, считает эксперт, поскольку все дети являются гражданами России и имеют одинаковые права, вне зависимости от того, родились они в «бедном» регионе или «богатом». В связи с этим должны быть разработаны и внедрены единые социальные стандарты поддержки семей с детьми.
Всего пособия на первых и вторых детей сейчас получают примерно 400 тысяч семей.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Изменились правила оформления детских пособий с 12 мая 2019 года Как быстро похудеть к лету? Автоледи на «Шевроле» допустила ДТП в центре Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика