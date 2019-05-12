От взрыва газа погибли двое под завалами дома в Ростовской области

12.05.2019 г. в 00.30 (мск) в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ростовской области поступило сообщение о том, что в результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение кровли многоквартирного жилого дома на 16 квартир, расположенном по адресу: Каменский район, п. Чистоозёрный, ул. Ленина 35, сообщает сайт МЧС по Ростовской области.

По уточнённым данным, 2 человека пострадали, они находятся в ЦГБ г. Каменска-Шахтинского. Девочка 2010 г.р. скончалась в карете скорой помощи, один человек без признаков жизни находится под завалами.

К месту направлены: ОГ Каменского МПСГ,ОГ ЦУКС ГУ МЧС по РО, начальник 27 ПСЧ 4 ОФПС по РО. Пожарно-спасательными подразделениями производится разбор завалов.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Работы спасателей осложнены, в связи с возможной угрозой обрушения здания.

Задействована группировка сил и средств от РСЧС: 106 человек, 27 ед.т., от МЧС: 62 чел. л/с, 16 ед.т. Дополнительно убыла ИПЛ по Ростовской области с комплексом Стрела-П.

Развернут ПВР на базе Богдановской участковой больницы.

Обстановка уточняется.