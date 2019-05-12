SOS-фото: помогите найти скрывшегося с трассы Р 256 виновника ДТП на повороте в Линево

В рубрику «Сообщи свои новости» написалЗдравствуйте. 11.05.2019 в 20 час. 30 мин. на трассе Р256 Новосибирск-Барнаул, на повороте на р.п. Линево, произошло столкновение двух транспортных средств Toyota carina 2001г.в и Toyota premio 1996г.в, третий участник, спровоцировавший ДТП, скрылся на автомобиле ВАЗ 2107 фиолетового цвета по направлению в сторону Барнаула. Просьба кто владеет какой-либо информацией по данному происшествию либо есть какая-нибудь видеозапись позвонить по тел. +7 999 466-34-54 Максим