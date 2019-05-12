Скончался от травм после ДТП около Академгородка мотоциклист из Бердска

Ночью 10 мая в Советском районе мотоциклист попал в ДТП, пишет группа АСТ-54.

На Бердском шоссе на повороте в Академгородок столкнулись седан и мотоциклист. От удара водитель мототранспорта слетел с байка, а автомобиль лишился бампера.

Пострадавшим байкером оказался подписчик группы Денис Spaun. К сожалению, молодой человек 1984 года рождения от полученных травм скончался в пять утра в больнице. Денис житель Бердска.