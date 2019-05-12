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Скончался от травм после ДТП около Академгородка мотоциклист из Бердска

На Бердском шоссе ночью 10 мая на повороте в Академгородок столкнулись седан и мотоциклист.

12.05.2019 Фото: АСТ-54 Нет комментариев
 
Скончался от травм после ДТП около Академгородка мотоциклист из Бердска

ДТП произошло ночью 10 мая

Ночью 10 мая в Советском районе мотоциклист попал в ДТП, пишет группа АСТ-54.

На Бердском шоссе на повороте в Академгородок столкнулись седан и мотоциклист. От удара водитель мототранспорта слетел с байка, а автомобиль лишился бампера.

Пострадавшим байкером оказался подписчик  группы Денис Spaun. К сожалению, молодой человек 1984 года рождения от полученных травм скончался  в пять утра в больнице. Денис житель Бердска.

Скончался от травм после ДТП около Академгородка мотоциклист из Бердска

 


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