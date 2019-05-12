Древний город Чичабург и хана Кучума открывает для школьников библиотекарь из Бердска

Поменяла профессию микробиолога на библиотекаря жительница Бердска Любовь Шапуленко. С тех пор прошло более 18 лет, и о своем решении Любовь Леонидовна ни разу не пожалела.

Родом Шапуленко из Волхова Ленинградской области. В 1980 году Люба окончила Лениградский химико-фармацевтический институт и по распределению попала в Бердск — на завод биопрепаратов. Думала, что отработает положенные три года, и вернется домой. Но только вот встретила здесь свою вторую половинку и вышла замуж. Так и осталась в Сибири.

По словам бердчанки, у нее всегда было желание работать в библиотечной сфере. И однажды она решила воплотить свою мечту в жизнь. Пришла к директору библиотеки справиться о вакансиях. Тогда они были все заняты. Но у Любови Леонидовны взяли номер телефона. И вскоре позвонили и пригласили на работу.

Ведущий библиотекарь с удовольствием рассказывает о своих читателях.

— В основном наши читатели люди пожилого возраста. Они не могут без книг, для многих это отдушина в наше время. Читают много. Молодежи меньше, она в основном в интернете. Но есть молодые читатели, которые любят книги, и приходят с разными вопросами. Недавно приходил парень и заявил, что хочет разобраться в 90-х годах. Это очень сложная тема. Попросил помочь посредством подбора художественной литературы, романов, понять это время. Такую подборку из современных писателей я сделала. Многие просто идут за хорошей, полезной, душевной, интересной книжкой. Обращаются к русской и зарубежной классике. Очень большая группа читателей предпочитает детективы и любовные романы. Чтобы отвлечься от своих проблем, они читают именно такую литературу. Кто-то предпочитает фантастику. Вчера приходила женщина и сказала: «Все, я пошла в сказку». И приступила к чтению фэнтези, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Любовь Шапуленко.

Автор видео Галина Панчева



Литературы в библиотеку поступает большое количество, и порой ее сотрудники не могут прочесть все книги. Тогда на помощь приходят читатели и советуют, что читать или не читать, или вовсе убрать из фонда, мол, такая книга не нужна российскому читателю, а вот эту книгу нужно прочесть всем без исключения, отметила Любовь Леонидовна.

— Сейчас многие читают сибирского писателя Топилина. Он очень яркий и достойный писатель. У него нет литературного образования. Но его книги поражают своей искренностью. Я читаю их просто запоем. Это книги о Сибири, промысловиках, охотниках, деревенских жителей с интересными судьбами. Очень рада, что читатели полюбили эти книги. Мы даже не выставляем их на полку, потому что они тут же расходятся, — подчеркнула Шапуленко.

Уже не один год Любовь Шапуленко серьезно занимается краеведческой деятельностью. Последние ее проекты — цикл виртуальных экскурсий по историческим местам Новосибирской области. Он включает в себя историко-краеведческие уроки для учащихся школ и колледжей. Причем, выбраны для виртуальных экскурсий малоизвестные темы.

Волчья грива с останками мамонтов

Один из уроков посвящен истории палеонтологического памятника областного значения «Волчья грива». Это древнейшая история нашего края.

Палеонтологический памятник находится в Каргатском районе Новосибирской области. Это самый древний из раскопанных памятников в нашем регионе. Он расположен в юго-восточной части Барабинской степи. Более 10 000 лет назад здесь обитали мамонты, бизоны, другие древние животные. Об этом свидетельствуют археологические раскопки на Волчьей гриве.

— Когда-то здесь обитали волчьи стаи, название так и закрепилось. Здесь было очень много археологических находок — ископаемые останки животных, преимущественно мамонтов. Рассказ наш об этом памятнике иллюстрирован слайдами, на которых очень много мамонтов, которые весили пять тонн, были похожи на индийских слонов, но покрыты черной шерстью, неуклюжие, с большими бивнями, длиной 4-5 метров. Эти забавные огромные животные, питающиеся травой, были материальной базой для древних сибиряков. Они давали человеку все. Шерсть, бивни и кости использовались как строительный материал, из той же шерсти делали одежду. Мясо мамонтов служило пищей. Когда на Волчьей гриве нашли огромное количество костей мамонтов, было несколько версий. Например, естественное кладбище животных или стоянка древнего человека, — описывает один из краеведческих уроков Шапуленко.

Автор видео Галина Панчева



В советское время над стоянкой был возведен стеклянный купол, и ее можно было осмотреть в любое время. Но теперь сооружения разрушены.

Краеведческий урок всегда сопровождается выставкой всевозможных окаменелостей, среди них, предположительно, зуб мамонта. Все это можно подержать в руках и внимательно рассмотреть. Рассказ о «Волчьей гриве» особенно интересен ученикам младших классов. После этого они загораются идеей тоже разыскать какие-то древние находки, отметила Любовь Леонидовна.

Первопроходцы возводили остроги

Несмотря на то что Бердск начинался с острога, бердчане довольно мало знают о них. У большинства школьников остроги ассоциируются с тюрьмами, кто-то проводит связь с рабочим инструментом, отметила Шапуленко. Поэтому уроки об острогах стали самыми востребованными.

— Да, остроги становились тюрьмами, но уже после того, как исполнили свою основную функцию. Изначально они были первыми пунктами российской государственности в Сибири, административными центрами. Новосибирские ученые, программисты и историки, создали компьютерную модель сибирского острога. Они взяли за основу Умревинский острог, находящийся на территории Мошковского района. Благодаря этой модели мы можем войти на территорию острога, увидеть оборонительные сооружения, зайти на сторожевую башню, осмотреть окрестности. Это позволяет модель. Дети с большим интересом слушают о том, какие функции выполнял острог, каким был его гарнизон. О том, что многие остроги стали потом городами: Бердск, Тюмень, Тобольск. Первым был построен Тюменский острог, потом через год с небольшим возник Тобольский острог. Всего на территории Сибири их было 150. Они имели колоссальное значение. Потому что без острогов присоединить Сибирь было невозможно. Люди приходили, ставили острог, а потом шли дальше. Строили мосты, переправы, собирали налоги, ставили храмы. Вот таким образом Россия прирастала Сибирью, — подчеркнула библиотекарь.

Автор видео Галина Панчева



Тема острогов очень интересна самой Любови Шапуленко. И об этом она рассказывает так, что школьники слушают ее, затаив дыхание.

— Представьте дикую тайгу. И люди из европейской части России идут сюда. Дорогами и зимой, и летом им служили реки. Они шли и, как правило, на берегах рек ставили остроги. Меня берет такая гордость за первопроходцев. Только представьте, за 60 лет преодолеть путь от Урала до Тихого океана. И не остановиться на этом. Они преодолели Баренцев пролив, высадились на территории Америки, освоили огромную территорию Аляски и не остановились, а спустились вниз, в Калифорнию. И там построили острог «Форт-Росс» на скалистом берегу океана. Сейчас там находится музей, куда приезжают американские дети, поют русские песни, готовят русскую еду. У нас, к сожалению, нет такого музея, — сокрушается Любовь Леонидовна.

Хан Кучум погиб от предательского кинжала

Очень интересна тема Ирменского сражения. Бердчане об этом практически не знают. В Ордынском районе в устье реки Ирмень в 1598 году войска под предводительством помощника татарского воеводы разбили остатки орды хана Кучума.

— Хан Кучум сошел с исторической арены. Земли от Урала до Оби вошли в состав Российского государства. Очень интересна и трогательна судьба хана Кучума. Он пришел из Бухары со своей ордой. Тоже был пришлым в Сибири. Во время Ирменского сражения он был старым, слепым. Его победили. С небольшим отрядом ему удалось уйти, но позже он вернулся на поле боя и три дня хоронил своих воинов. Потом попросил деть ему коня, сел на него и ускакал в степь, и через несколько лет погиб от предательского кинжала. Многих родных Кучума взяли в плен и привезли в Москву, где их встретили с почестями. Многие его потомки вошли в московскую власть, получили чины, трудились на благо Российского государства. Некоторые бунтовали — было восстание татар под предводительством потомков Кучума, — поведала библиотекарь.

Теперь место битвы затоплено. Рядом стоит поклонный крест.

Древний город Чичабург

На территории Здвинского района, на берегу озера Чича нашли древний город, существовавший еще в 7 веке до нашей эры. Настоящий сибирский мегаполис. Его открыли в конце 20 века русские и немецкие ученые, поэтому и название ему дали — Чичабург.

— Там множество тайн. На снимке, сделанном георадаром, видны планировки улиц, мощнейшие оборонительные сооружения. Найдены котлованы приблизительно 100 построек. По некоторым данным, население города составляло до 2000 человек. Ученые,когда увидели снимок, были шокированы. Это городище залегает под слоем всего в 40-50 см. За столько тысячелетий образовался такой небольшой слой, — рассказала еще об одном интересном уроке Любовь Шапуленко.