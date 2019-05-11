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Поручение Путина: ставку по ипотеке снизят до 8% годовых

Вячеслав Володин: депутаты 14 мая обсудят с банковским сообществом снижение ипотечной ставки.

11.05.2019 Нет комментариев
 
Поручение Путина: ставку по ипотеке снизят до 8% годовых

Володин отметил, что «затягивать с реализацией этой меры нельзя», поскольку люди ждут этого решения

В Государственной Думе 14 мая состоятся парламентские слушания, посвящённые вопросам снижения процентных ставок и повышения доступности ипотечного кредитования для граждан. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет Парламентская газета.

«Есть поручение нашего Президента Владимира Владимировича Путина по итогам его Послания Федеральному Собранию — проработать вопрос снижения процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до восьми процентов годовых и менее. На следующей неделе Комитет [Госдумы] по финансовому рынку проведёт парламентские слушания, куда мы пригласили представителей Центрального Банка РФ, банковского сообщества, экспертов, где обсудим меры, необходимые для того, чтобы банковские ставки по ипотеке были снижены, а возможность купить собственное жилье появилась у ещё большего количества наших граждан», — цитирует спикера пресс-служба палаты.

Володин отметил, что «затягивать с реализацией этой меры нельзя», поскольку люди ждут этого решения. При этом, по его словам, кроме снижения процентных ставок также необходимо обсуждать меры адресной социальной поддержки и субсидирования отдельных групп граждан.

Председатель Госдумы напомнил, что уже вступил в силу принятый депутатами и подписанный Президентом закон об «ипотечных каникулах», который защищает людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также к рассмотрению готовится законопроект, который позволит многодетным семьям, где родился третий или последующие дети, получить дополнительно компенсацию в 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Спикер пообещал принять этот документ в приоритетном порядке, чтобы выплату могли получить семьи, где в 2019 году уже родились дети.

«Какие дополнительные меры адресной социальной поддержки возможны и какие законодательные решения для этого необходимы, депутаты также обсудят в ходе парламентских слушаний», — добавил Вячеслав Володин.


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