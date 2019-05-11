Поиски погибших туристов остановлены на 1,5 месяца. Найдены тела пяти
20% животных исчезли на земле за 50 лет по вине человека
Разрушается единственная оставшаяся дорога в микрорайон Белокаменный Бердска
Инструкция: Жарить шашлыки запрещено в Бердске на майские праздники
Голой бегала пьяная дама 9 мая по микрорайону Белокаменному в Бердске
Угнали ВАЗ в ночь на День Победы двое молодых жителей Бердска
Почти сутки 7-летняя девочка гуляла одна по Новосибирску. А ее искали
Буклет о фронтовиках «Победители» вы можете взять в редакции «Курьер.Среда.Бердск»
Завершаем фотомарафон «Моя семья» в «Курьер.Среда.Бердск». Ждем фото! Срочно!