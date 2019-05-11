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Поиски погибших туристов остановлены на 1,5 месяца. Найдены тела пяти

Есть угроза очередного схода снежной лавины на Южно-Чуйском хребте в Горном Алтае. Найденные тела туристов будут доставлены на опознание в Новосибирск.

11.05.2019 Фото: Википедия Нет комментариев
 
Поиски погибших туристов остановлены на 1,5 месяца. Найдены тела пяти

Южно-Чуйский хребет

Поисковая операция на месте гибели туристов в горах Алтая на Южно-Чуйском хребте будет приостановлена на 1,5 месяца из-за того, что там существует опасность нового схода лавины. Спасатели в субботу вернутся на точки базирования, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Республике Алтай, пишет ТАСС.

На Южно-Чуйском хребте 6 мая под лавину попала туристическая группа из девяти человек. Семеро погибли, двум девушкам удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду, 8 мая. Спасатели ведут поиски на месте схода лавины, обнаружено пять тел.

«В результате обследования территории выяснилось, что для спасателей существует опасность схода повторной лавины: они поднялись на вершину и увидели скопления снежных масс, кроме того, там плохая погода. Специалисты обследовали всю территорию — глубина сошедшей лавины позволяет работать с трехметровым щупом, остался один участок — там слишком большая глубина. На полтора месяца приостанавливаются работы — лавина подтает, и можно будет продолжать работы», — сказал собеседник агентства.

30 спасателей на двух вертолетах сегодня вылетят с места трагедии и увезут в Горно-Алтайск два тела туристов, которые обнаружили ранее, но из-за плохой погоды не могли доставить на опознание.


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