Зоопарк Новосибирска: имя для медвежонка, розовый фламинго и вкусное мясо для льва

Теплые деньки — прекрасный повод выбраться в зоопарк.

Посмотреть на милых белых мишек, строго льва и задумчивых гусей. А какие забавные котики с кисточками на ушах! Кстати, сейчас выбирают имена медвежатам. Результаты станут известны 26 мая.

Желаю вам обязательно побывать в этом удивительном месте. Может быть, вы увидите розовых фламинго, которые недавно переехали в Новосибирск.

Автор видео Елена Белоусова





















