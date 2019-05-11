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Зоопарк Новосибирска: имя для медвежонка, розовый фламинго и вкусное мясо для льва

Маленьким медвежатам выбирают имена. Результат огласят 26 мая. (Фоторепортаж)

11.05.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
Зоопарк Новосибирска: имя для медвежонка, розовый фламинго и вкусное мясо для льва

Медвежата родились 11 декабря.

Теплые деньки — прекрасный повод выбраться в зоопарк.
Посмотреть на милых белых мишек, строго льва и задумчивых гусей. А какие забавные котики с кисточками на ушах! Кстати, сейчас выбирают имена медвежатам. Результаты станут известны 26 мая.
Желаю вам обязательно побывать в этом удивительном месте. Может быть, вы увидите розовых фламинго, которые недавно переехали в Новосибирск.
Автор видео Елена Белоусова

Зоопарк Новосибирска: имя для медвежонка, розовый фламинго и вкусное мясо для льва

Зоопарк Новосибирска: имя для медвежонка, розовый фламинго и вкусное мясо для льва

Зоопарк Новосибирска: имя для медвежонка, розовый фламинго и вкусное мясо для льва
Зоопарк Новосибирска: имя для медвежонка, розовый фламинго и вкусное мясо для льва
Зоопарк Новосибирска: имя для медвежонка, розовый фламинго и вкусное мясо для льва

Зоопарк Новосибирска: имя для медвежонка, розовый фламинго и вкусное мясо для льва
Зоопарк Новосибирска: имя для медвежонка, розовый фламинго и вкусное мясо для льва
Зоопарк Новосибирска: имя для медвежонка, розовый фламинго и вкусное мясо для льва

Зоопарк Новосибирска: имя для медвежонка, розовый фламинго и вкусное мясо для льва
Зоопарк Новосибирска: имя для медвежонка, розовый фламинго и вкусное мясо для льва
Зоопарк Новосибирска: имя для медвежонка, розовый фламинго и вкусное мясо для льва
Зоопарк Новосибирска: имя для медвежонка, розовый фламинго и вкусное мясо для льва


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