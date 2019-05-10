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Фото: мусорная реформа в действии на подступах к СНТ «Слава»

Без слов.

10.05.2019 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Валентина:
На подступах к СНТ «Слава». Без слов.

Фото: мусорная реформа в действии на подступах к СНТ Слава Фото: мусорная реформа в действии на подступах к СНТ Слава Фото: мусорная реформа в действии на подступах к СНТ Слава Фото: мусорная реформа в действии на подступах к СНТ Слава Фото: мусорная реформа в действии на подступах к СНТ Слава Фото: мусорная реформа в действии на подступах к СНТ Слава


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Это в головах этих свиней, что там живут и мусор накидали, реформа. Не понять какая. Позорники.

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