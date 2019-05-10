Разрушается единственная оставшаяся дорога в микрорайон Белокаменный Бердска

В конце апреля часть дороги на ул. Лунной возле спорткомплекса «Зима-Лето» в Бердске вспучило. Выбоины образовались в трех местах на полосе, ведущей из микрорайона Белокаменного, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Виной тому, как объяснял вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, подземные воды, которые размягчили грунт и он начал проваливаться вместе с асфальтом. Стихийное бедствие чиновник назвал пучиной.

6 мая приступили к ремонту разрушенной дороги на ул. Лунной — вскрыли асфальт. Но оказалось, что масштабы разрушений гораздо больше. И теперь придется ремонтировать не три, а четыре провалившихся участка проезжей части. Именно столько подготовлено обширных ям на 10 мая. Их огородили. В двух уже готовят «подушку» для укладки асфальта.

Таким образом дорога на Лунной от остановки «Зима-Лето» до пересечения с ул. Космической перерыта практически вся. А на оставшихся целыми участках асфальт предательски трескается, намекая на продолжение разрушения.

Более того, проваливается и становится опасной оставшаяся полоса дороги в микрорайон Белокаменный — возле ТЦ «Орбита». На новом месте, где вспучился асфальт, засыпали щебнем, но грунт выпирает. А автомобили вынуждены объезжать провал, выезжая на встречку, которой и без того фактически нет. Между тем, именно по этой дороге движется общественный транспорт в Белокаменный и обратно — автобусы и маршрутки. Заметно, что асфальт вокруг нового аварийного места пошел трещинами — судя по всему, провал будет шириться.

Автомобилисты в один голос заявляют: дорога безобразная, ездить здесь опасно, предупреждающие знаки все время валяются и ямы можно не заметить в темное время суток, так как аварийного освещения нет. Захаров согласен, что ремонт проезжей части на Лунной — первостепенная задача, поскольку другого пути для пассажирского транспорта в Белокаменный нет. И люди могут оказаться без транспортного сообщения.

Автор видео Анастасия Солодкова



По словам вице-мэра Бердска, ремонт предстоит сложный:

— Есть специальная технология. Вскрывается полтора метра, подсыпают бут, песок, щебень. Это достаточно сложное и финансово затратное мероприятие.

Он пояснил, что дорогу к Белокаменному ремонтировали не в рамках программы «Безопасные и качественный дороги», а за счет городского бюджета, хотя это не умоляет ответственности подрядчика.

По словам начальника УЖКХ Максима Совбанова, город предъявит свои претензии подрядчику, который работал на этой дороге.

— Он придет и никуда не денется. Исправит все дефекты, которые появились в процессе эксплуатации, — подчеркнул Совбанов.

На восстановление дороги на ул. Лунной требуется примерно 3 млн рублей.

— Есть задача сделать работу, мы ее делаем. Все работы будут профинансированы. Была задача после первомайских праздников начать работать. Что мы и делаем. За май, думаю, восстановим, — прокомментировал замглавы «Курьер. Среда. Бердск».

Впрочем, местные жители, оценившие вскрытую дорогу, полагают, что дело совсем не в «мокром» грунте, а в некачественной подготовке «подушки» для укладки асфальта. Бердчанин Владимир Левицкий, снявший на видео вскрытый асфальт на ул. Лунной, предлагает запомнить дату — 6 мая и «засечь время», чтобы выяснить, сколько продержится отремонтированная дорога, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Автор видео Владимир Левицкий



На разрушенную дорогу в Белокаменный указал властям бердчанин Антон Щеглов на апрельском общественном обсуждении нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

— На ул. Лунной, когда поворачиваешь в Белокаменный, есть дефекты на дорожном полотне. Кто-нибудь выполняет гарантийные обязательства по содержанию дорог? Видно, что сделано, а гарантийных обязательств никаких — сделали и уехали, никто ничего дальше не делает, — акцентировал Антон.

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, отремонтированные дороги имеют гарантийный срок — четыре года, но с 2019-го гарантия увеличивается до пяти лет.