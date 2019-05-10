Инструкция: Жарить шашлыки запрещено в Бердске на майские праздники

В условиях действующего особого противопожарного режима, когда речь идёт о полном запрете на использования открытого огня, доводы, что мангал не является его источником, не обоснованы, считают эксперты по безопасности. Любое горение, в том числе древесного угля, особенно в процессе его розжига, несёт повышенную угрозу пожара. Сотрудники МЧС России по Новосибирской области дали разъяснения любителям шашлыков по соблюдению требований пожарной безопасности.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске особый режим введен 1 мая.

Основные требования пожарной безопасности при разведении костров и использовании открытого огня для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (мангалах, жаровнях) изложены в правилах противопожарного режима в Российской Федерации (пункты 74,77 и 218).

Согласно правилам, на территориях населенных пунктов установлен запрет на разведение костров в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями (объектами защиты), а также на землях общего пользования. Также не допускается разведение костров в местах, находящихся на расстоянии 50 метров от объектов защиты.

При условии соблюдения указанных выше требований использование открытого огня для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях не будет являться нарушением требований пожарной безопасности.

Однако в случае высокой пожарной опасности разведение огня, в том числе и в мангале, может стать причиной создания опасной ситуации и угрозы для жизни людей. Поэтому мангал приравнивается к костру, который запрещено разводить в период введения особого противопожарного режима. Подобное правонарушение карается административным кодексом.

Кроме того, требуется соблюдать и другие, не менее важные, меры безопасности. Площадка для использования мангала должна быть очищена от сухой травы и мусора, чтобы исключить попадание на них искр и горящих углей. Откажитесь от организации барбекю под кронами деревьев, на сухой траве или вблизи надворных и жилых построек.

С осторожностью нужно относиться к использованию жидкости для разжигания, особенно на «легких парафинах», так как при нагревании они могут быть взрывоопасны. Категорически запрещается лить жидкость (даже чуть-чуть) на горящие угли, а также использовать для разжигания в мангалах легковоспламеняющиеся жидкости (бензин или керосин).

Не оставляйте разожженный мангал без присмотра и не позволяйте маленьким детям находится рядом. Угли, золу и шлак, остающиеся в мангале после использования, нужно тщательно заливать водой.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима грозит внушительный штраф:

для граждан — в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей;

для индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей,

для юридических лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Законодательством предусмотрена также уголовная ответственность, в зависимости от тяжести последствий пожара.

Бердские полицейские выезжают на звонки с сообщениями о жарке шашлыков во дворах высотных домов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».