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Голой бегала пьяная дама 9 мая по микрорайону Белокаменному в Бердске

Полицейские отвезли героиню обнаженки в наркологическое отделение ЦГБ. Преступлений в День Победы в городе не зарегистрировано — только пьяные дебоши.

10.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 2 коммент.
 
 

Голой бегала пьяная дама 9 мая по микрорайону Белокаменному в Бердске

Улицы Бердска 9 мая патрулировали усиленные наряды полиции

В Бердске 9 мая не зарегистрировано ни одного преступления. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», полицейским пришлось значительно чаще, чем обычно, выезжать по поводу пьяных. Видимо, люди, отмечая День Победы, переусердствовали с алкоголем.

Выпившие дебоширили как дома, так и на улице, валялись под деревьями и возле лавочек, устраивали сцены таксистам. Но всех перещеголяла некая «смелая» дама. Она напилась настолько, что вышла на улицу голой и бегала нагишом по микрорайону Белокаменному.

Очевидцы «обнаженного спектакля» вызвали полицию. Сотрудники бердского отдела МВД доставили «стриптизершу» в наркологическое отделение горбольницы. Инцидент произошел в четверг в десятом часу вечера.

Стоит отметить, что 9 мая было усилено патрулирование улиц Бердска нарядами полиции. Они охраняли общественный порядок в местах массового скопления людей с раннего утра и до того момента, как опустела площадь Горького после победного салюта. Но и на этом дежурство стражей порядка не закончилось.

Угон «шестерки» на ул. Ленина, о котором сообщал «Курьер. Среда. Бердск», произошел в ночь на 9 мая. Полицейские по горячим следам вышли на предполагаемых угонщиков. Сейчас оба подозреваемых в возрасте 21 год находятся под стражей в изоляторе временного содержания бердского отдела МВД.

Голой бегала пьяная дама 9 мая по микрорайону Белокаменному в Бердске

Во время вечернего концерта на пл. Горького

Голой бегала пьяная дама 9 мая по микрорайону Белокаменному в Бердске

Перед салютом

Голой бегала пьяная дама 9 мая по микрорайону Белокаменному в Бердске

Днем в городском парке


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(2) Комментариев

  1. Смотрящий

    Eще было происшествие — пьяный мотоциклист минут за 20 до салюта пытался прорваться через толпу народа по площади горького в районе ЦУМ, был задержан сотрудниками ДПС.

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  2. Аноним

    Ещё один инсулитик. ( жарко стало от давления) :-D

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