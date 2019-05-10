Угнали ВАЗ в ночь на День Победы двое молодых жителей Бердска

В ночь на 9 мая в полицию поступило сообщение об угоне принадлежащего 55-летнему бердчанину автомобиля ВАЗ-2106, который был припаркован на улице Ленина. Выехавшие на место преступления сотрудники полиции выяснили приметы подозреваемых и вскоре задержали их. Угонщиками оказались двое жителей Бердска в возрасте 21 года. Оба молодых человека уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». Проводится расследование.