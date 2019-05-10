Инструкция: Жарить шашлыки запрещено в Бердске на майские праздники
Голой бегала пьяная дама 9 мая по микрорайону Белокаменному в Бердске
Угнали ВАЗ в ночь на День Победы двое молодых жителей Бердска
Почти сутки 7-летняя девочка гуляла одна по Новосибирску. А ее искали
Буклет о фронтовиках «Победители» вы можете взять в редакции «Курьер.Среда.Бердск»
Завершаем фотомарафон «Моя семья» в «Курьер.Среда.Бердск». Ждем фото! Срочно!
Не праздновать День Победы призвал артист Максим Виторган
Плакали под песню «День Победы» зрители праздничного концерта и салюта в Бердске
Четырехминутным салютом завершилось празднование Дня Победы в Бердске