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Угнали ВАЗ в ночь на День Победы двое молодых жителей Бердска

21-летние бердчане уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

10.05.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Угнали ВАЗ в ночь на День Победы двое молодых жителей Бердска

От полиции угонщику\ам сбежать не удалось

В ночь на 9 мая в полицию поступило сообщение об угоне принадлежащего 55-летнему бердчанину автомобиля ВАЗ-2106, который был припаркован на улице Ленина. Выехавшие на место преступления сотрудники полиции выяснили приметы подозреваемых и вскоре задержали их. Угонщиками оказались двое жителей Бердска в возрасте 21 года. Оба молодых человека уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». Проводится расследование.


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Инструкция: Жарить шашлыки запрещено в Бердске на майские праздники Голой бегала пьяная дама 9 мая по микрорайону Белокаменному в Бердске Угнали ВАЗ в ночь на День Победы двое молодых жителей Бердска

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