Почти сутки 7-летняя девочка гуляла одна по Новосибирску. А ее искали

9 мая в 21.00 в отдел полиции «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление о безвестном исчезновении ребенка, сообщает сатй МВД по НСО. Днем 7-летняя девочка ушла гулять и домой не вернулась. Для розыска пропавшей был задействован личный состав отдела полиции, сотрудники городского и областного уголовного розыска. Ориентировка была доведена до всех экипажей и патрулей, работающих на территории Новосибирска. Также в поисковых мероприятиях принимали активное участие волонтеры. Поисковые мероприятия продолжались до утра 10 мая, когда девочка была найдена на территории Калининского района.

В ближайшее время ребенок будет передан опекуну. По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства исчезновения ребенка и его местонахождения в период отсутствия устанавливаются.