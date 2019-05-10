Умер журналист Сергей Доренко

Умер главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко. Ему было 59 лет. Редакция приносит соболезнования родным и близким, пишет сайт Говорит Москва.

Сергей Доренко родился в семье военного лётчика в Керчи. После окончания историко-филологического факультета РУДН он работал переводчиком с делегациями из Латинской Америки и Африки. Карьеру на телевидении Сергей Доренко начал в 1985 году. Он вёл программу «Время» и руководил Дирекцией информационных программ на ОРТ. В 2005 году стал автором и ведущим утренней программы «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы». С 2008 по 2013-й год был главным редактором и ведущим программы «Подъём» на «Русской службе новостей». В 2014-м году создал радиостанцию «Говорит Москва», был её главным редактором и ведущим программы «Подъём».

Дата и место похорон будут названы позднее.

По сообщения Пятого канала, Сергей Доренко разбился в Москве на своем любимом мотоцикле марки Triumph. Доренко не справился с управлением и упал, будучи за рулем двухколесного друга, на Николоямской улице в четверг, 9 мая в районе Земляного вала. Другие СМИ пишут, что у журналиста произошел сердечный приступ или инсульт во время езды на мотоцикле.