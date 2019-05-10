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Умер журналист Сергей Доренко

Известный журналист разбился, упав с мотоцикла 9 мая. По другой версии, у него произошел сердечный приступ или инсульт во время езды на мотоцикле.

10.05.2019 Фото: govoritmoskva.ru 2 коммент.
 
Умер журналист Сергей Доренко

Сергею Доренко было 59 лет

Умер главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко. Ему было 59 лет. Редакция приносит соболезнования родным и близким, пишет сайт Говорит Москва.

Сергей Доренко родился в семье военного лётчика в Керчи. После окончания историко-филологического факультета РУДН он работал переводчиком с делегациями из Латинской Америки и Африки. Карьеру на телевидении Сергей Доренко начал в 1985 году. Он вёл программу «Время» и руководил Дирекцией информационных программ на ОРТ. В 2005 году стал автором и ведущим утренней программы «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы». С 2008 по 2013-й год был главным редактором и ведущим программы «Подъём» на «Русской службе новостей». В 2014-м году создал радиостанцию «Говорит Москва», был её главным редактором и ведущим программы «Подъём».

Дата и место похорон будут названы позднее.
По сообщения Пятого канала, Сергей Доренко разбился в Москве на своем любимом мотоцикле марки Triumph.  Доренко не справился с управлением и упал, будучи за рулем двухколесного друга, на Николоямской улице в четверг, 9 мая в районе Земляного вала.  Другие СМИ пишут, что у журналиста произошел сердечный приступ или инсульт во время езды на мотоцикле.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Садальский озвучил свою версию смерти Сергея Доренко.
    «Очень похоже на отравление! То, что с Димой Быковым не получилось, получилось с Доренко?! Талантливый, неравнодушный, для него не было авторитетов, он ни перед кем не заискивал, делал, что хотел, говорил то, что думал. Очень уважительно относился к Собянину, ему нравилось все изменения, что происходили в Москве», — заявил Станислав Садальский.
    При этом актер сомневается, что у «молодого, здорового мужика» могло внезапно остановиться сердце.

    Александр Невзоров: «Ну, что отличная смерть, на хорошей скорости и на очень классном мотике – все красиво».
    По словам журналиста, насколько он знал Сергея Доренко, то из предложенных ему на выбор пяти разных смертей, он наверняка выбрал бы именно такую. Александр напоминает своим подписчикам, что сам он и скончавшийся Сергей Доренко всегда терпеть друг друга не могли. Однако, Невзоров признает талант коллеги, называя его динозавром журналистики, для которых пришло время вымирать, освобождая место в профессии для карликов.
    «Здоровенным был, здоровенным ушел», — заключает Александр Невзоров.

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  2. Аноним

    «Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен. Вот в чём фокус» © «Мастер и Маргарита». :(

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