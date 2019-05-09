Локоть открыл памятник Иосифу Сталину в Новосибирске

Анатолий Локоть открыл памятник Сталину в Новосибирске 8 мая 2019 года
8 мая в 74-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске открыли памятник генералиссимусу Иосифу Сталину. Сотни новосибирцев пришли к Новосибирскому обкому КПРФ, чтобы своими глазами увидеть бюст Вождя народов.
— С именем Сталина шли в атаку: «За родину, за Сталина!». Это не литературный штамп, это жизнь, это история, которую нужно знать и помнить,- заявил после торжественного перерезания красной ленты первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
– Когда меня спрашивают сегодня, как я могу принимать подобное решение об установке памятника Сталину, я говорю, что это не мое решение, а решение народа. Это народ говорит об этом и требует правды и справедливости. Я нынешних своих оппонентов, либералов по своей сути, спрашиваю, служили ли их дети в армии? Во времена Сталина нельзя было представить, чтобы кто-то укрыл своего ребенка или сам уклонился от воинского долга по защите страны. Сегодня мы выполняем свой долг перед победителями. Мы — наследники победы. Мы должны помнить об этом во имя Верховного главнокомандующего Сталина. Наша задача не дать заляпать историю нашей страны грязными руками, – обратился Анатолий Локоть.
Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов напомнил присутствующим, что установка бюста Сталина — народное решение. Деньги на установку памятника собирали как в Новосибирске, так и за его пределами. К сожалению, не все, кто помог копейкой, дожили до сегодняшнего дня.
Как отметила депутат Госдумы от фракции КПРФ Вера Ганзя, открытие памятника Иосифу Сталину — это уже новая история страны. Депутат попросила не пачкать историю, ведь история никогда не прощает тех, кто забывает ее уроки.
– Сегодня не только для Новосибирска, не только для Компартии, но и для всего нашего народа произошло знаковое событие. Сколько бы не перевирали историю наши недоброжелатели, правда вышла наружу и торжествует на этой территории. Мы открываем веху. Это было ваше право, ваше дело и ваша инициатива, чтобы этот бюст нашему замечательному полководцу Великой Отечественной войны был здесь.
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Согласен, что от Сталина страна полУЧИЛАГОРЗДО
больше пользы, чемотдушегуба Ильича… Тут только -электрофикация!!! ЕМУТОКА С ЧУБАЙСОМ КОРЕШТЬСЯ!!!
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