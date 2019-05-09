Найден кошелек с картой сбербанка на имя А.Филиппова

Рекорд побил «Бессмертный полк» в Бердске 9 мая 2019 года
Фекальная авария на коллекторе бизнесмена Голубева заблокировала дорогу в Бердске
Более €9,12 млн выделили на памятники воинам Красной армии в Берлине
Знают о подвигах своих героев-фронтовиков жители Бердска
Поиск: Спасатели нашли тело четвертого погибшего туриста из Новосибирска под лавиной снега в Алтае
Отменило воздушную часть парада в Москве Минобороны
Как работает в праздники горбольница Бердска
Фронтовику Василию Сорокину в День Победы подарили буклет «Победители» от ИД «БукЪвица»
Пожар: Загорелся сухостой от взрыва холостой мины на реконструкции военного боя 9 мая в Бердске
Раздавило между машинами водителя на Димитровском мосту в Новосибирске