Фекальная авария на коллекторе бизнесмена Голубева заблокировала дорогу в Бердске

Снова прорвало канализационный коллектор в поселке Боровом Бердска. На этот раз 9 мая. Не прошло и месяца, как после ликвидации фекальной аварии стоки снова вышли наружу, дорога провалилась, перекрыв единственный въезд к десятку частных домов на ул. Солнечной.

В редакцию 9 мая о канализационном потопе и разрушении дороги позвонил Сергей. Он 10 апреля чудом не провалился с машиной в том же месте в размытую яму глубиной 2,5 метра, заполненную фекалиями, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Трубу коллектора, качающего стоки жилых микрорайонов новостроек, отремонтировали 15 апреля, передавал «Курьер. Среда. Бердск». Но Сергей опасался, что мягкий грунт вскоре провалится и единственная дорога на ул. Солнечной снова станет непроездной. «Сюрприз» не заставил себя ждать.

— Провал в 2,5 метра глубиной засыпали глиной. Но дорога скоро снова будет проваливаться, — с уверенностью высказался Сергей в апреле. — Была укатанная дорога, а теперь свежий грунт положили.

По словам местных жителей, после того, как вскрыли место протечки, нашли порванными две трубы — как раз под местом провала на дороге. Коммунальщики ИП Голубева, которому принадлежат сети, заменили дефектные участки — делали вставки. И закопали.

Двое суток, пока шел ремонт канализационного коллектора, жители ул. Солнечной оставляли машины на сухом пятачке и шли пешком до дома. То же самое им приходится делать и сейчас — провалившийся и залиты стоками участок дороги перегородили поддонами и сигнальными лентами. Но грунтовая дорогу вокруг зловонной лужи предательски проваливается под ногами, как будто идешь по болоту.

По словам Елены, живущий по соседству, вечером 8 мая появился специфический запах канализации, но лужи на дороге не было. Она разлилась на следующее утро. Видимо, произошел сброс воды и она нашла выход наружу.

— Огораживали дорогу сегодня. Вчера вечером мы поливали саженцы елей за забором — лужи не было. Я дальше по дороге проходила, кроликам ветки с кустов нарезала — все было в порядке. Только запах стоял, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена, отметив, что в ее дом вход с другой стороны, поэтому ее семья «не пострадала». — Остальные люди после поворота оставляют машины, потому что здесь тупик, сквозного проезда нет.

Елена полагает, что это не последняя фекальная авария на местных сетях:

— Я думаю, что здесь везде труба гнилая. Даже если они там сделают, тут скоро прорвет. Давление везде одинаковое и возраст трубы тоже везде одинаковый.

Коллектор в той части Борового принадлежит бизнесмену Виктору Голубеву. Первоначально он строился для отвода стоков в муниципальную канализационную систему с кирпичного завода. Позже на трубу «сели» микрорайоны Белокаменный и Раздольный.

Местные жители сетуют, что провалившаяся дорога — это единственный проезд для десятка домов. Они оказались в «ловушке». Кроме того, фекальные стоки заливают дорогу, источая зловоние. Жители Борового уверены, что если быстро не ликвидируют коммунальную аварию, стоки потекут в огороды. Так уже было, говорят, в прошлом году.

-Зимой два раза плавали, — вспоминают местные жители. — Насосы не выдерживают, да и труба старая. Сети более мощные нужны. Год назад вода бежала возле КНС. Когда насосы старые стояли, бабушку рядом постоянно топило — стоки к ней через колодец вытекали. Поставили новые насосы, топить бабушку перестало. Но теперь трубы рвет.

К ликвидации очередного провала приступят после майских праздников. Кстати, Виктор Голубев 9 мая отмечает и свой день рождения.

Автор видео Анастасия Солодкова

