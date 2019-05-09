Более €9,12 млн выделили на памятники воинам Красной армии в Берлине

Правительство Германии намерено выделить более €9 млн на санацию мемориальных комплексов, которые были воздвигнуты в честь советских солдат в Трептов-парке и Тиргартене.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства госминистра по делам культуры и СМИ Германии Моники Грюттерс.

В отношении установленных в Германии советских мемориалов и воинских захоронений в память о павших воинах Красной армии ФРГ «обязалась в германо-советском договоре о соседстве от 1990 года «уважать, сохранять и поддерживать» их». Как уточняется, это реализуется «в первую очередь федеральными землями».

— Ввиду исключительной важности находящихся в немецкой столице советских мемориалов ФРГ осуществляет поддержку мемориалов в Трептов-парке и Тиргартене. Федеральная земля Берлин планирует в настоящее время по запросу федеральных властей провести санацию этих мемориалов, и это будет осуществлено в течение следующих трёх лет. Для этого федеральное правительство выделяет в общей сложности до €9,12 млн, — указали в ведомстве.