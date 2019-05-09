Знают о подвигах своих героев-фронтовиков жители Бердска
Поиск: Спасатели нашли тело четвертого погибшего туриста из Новосибирска под лавиной снега в Алтае
Отменило воздушную часть парада в Москве Минобороны
Как работает в праздники горбольница Бердска
Фронтовику Василию Сорокину в День Победы подарили буклет «Победители» от ИД «БукЪвица»
Пожар: Загорелся сухостой от взрыва холостой мины на реконструкции военного боя 9 мая в Бердске
Раздавило между машинами водителя на Димитровском мосту в Новосибирске
Кокорин и Мамаев получили реальный срок за драку в кафе
Полевая кухня: 1200 порций гречневой каши раздали на Победном привале в Бердске
Бой во время пожара: Бойцы СМЕРШа сразились с фашистами на поле боя в Бердске