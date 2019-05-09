Знают о подвигах своих героев-фронтовиков жители Бердска

Сегодня, 9 мая, редакция «Курьер. Среда. Бердск» провела опрос среди бердчан, прошедших от площади Горького до мемориала Славы в «Бессмертном полку». Жители города помнят своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны. И гордятся своими героями, которые были готовы «отдать жизнь» за чистое небо.

Леонид Алексеевич и Вера Николаевна рассказали о тяжелой судьбе своего отца, старшего сержанта Герасимова Алексея Антоновича.

Автор видео Виталий Чуев



Надежда Александровна поведала о своем отце, который был пленным в Румынии в течении двух лет.

Автор видео Виталий Чуев



Максим Черных вспомнил о своем деде, взявшем в плен около 100 японских солдат во время Великой Отечественной войны.

Автор видео Виталий Чуев



По словам Александра Петровича, его родственник Кошанский Устин Васильевич на фронте за один день разминировал 157 мин.

Автор видео Виталий Чуев



Александр Чернов рассказал историю о тяжелом ранение своего деда во время войны.

Автор видео Виталий Чуев



Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в этом году в акции «Бессмертный полк» приняло участие более 8 тыс. человек. На сегодняшний день эта цифра является рекордной.