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Поиск: Спасатели нашли тело четвертого погибшего туриста из Новосибирска под лавиной снега в Алтае

На данный момент обнаружены тела двух мужчин и одной женщины, всего же туристов под снегом оказалось семь.

9.05.2019 Фото: ГУ МЧС по республике Алтай Нет комментариев
 
Поиск: Спасатели нашли тело четвертого погибшего туриста из Новосибирска под лавиной снега в Алтае

Поиски продолжаются

Спасатели продолжают поиски погибших в результате схода лавины туристов на Алтае. На данный момент обнаружены тела двух мужчин и одной женщины, всего же туристов под снегом оказалось семь.

«В поисковых работах задействованы 3 группы спасателей (30 человек), в том числе 7 кинологических расчетов. Одна группа продолжит поиск по гребню горы Металлург, две группы работают на месте схода лавины. Площадь поисков 60 на 100 метров, глубина снежной массы достигает 5 метров. В месте поисковых работ сохраняется лавиноопасная обстановка», — сообщают новость в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай.

В Горно-Алтайск начали прибывать родственники погибших туристов. С ними работают психологи МЧС.

Стало известно также, что двое выживших туристов — девушки, обеим удалось добраться до населенного пункта невредимыми, от помощи они отказались.

Ранее «СП» сообщала новость о том, что в апреле китайским спасателям удалось вытащить из-под снега живыми всех десять человек, попавших под лавину.

 

Источник: Свободная пресса


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