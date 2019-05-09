Поиск: Спасатели нашли тело четвертого погибшего туриста из Новосибирска под лавиной снега в Алтае

Спасатели продолжают поиски погибших в результате схода лавины туристов на Алтае. На данный момент обнаружены тела двух мужчин и одной женщины, всего же туристов под снегом оказалось семь.

«В поисковых работах задействованы 3 группы спасателей (30 человек), в том числе 7 кинологических расчетов. Одна группа продолжит поиск по гребню горы Металлург, две группы работают на месте схода лавины. Площадь поисков 60 на 100 метров, глубина снежной массы достигает 5 метров. В месте поисковых работ сохраняется лавиноопасная обстановка», — сообщают новость в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай.

В Горно-Алтайск начали прибывать родственники погибших туристов. С ними работают психологи МЧС.

Стало известно также, что двое выживших туристов — девушки, обеим удалось добраться до населенного пункта невредимыми, от помощи они отказались.

Ранее «СП» сообщала новость о том, что в апреле китайским спасателям удалось вытащить из-под снега живыми всех десять человек, попавших под лавину.

Источник: Свободная пресса