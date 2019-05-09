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Пожар: Загорелся сухостой от взрыва холостой мины на реконструкции военного боя 9 мая в Бердске

Во время боя между советскими бойцами и фашистами произошло небольшое ЧП в виде пожара. Пожарное отделение выезжало на место ложбины, где шел бой. Огнеборцы быстро справились с очагом горения — полыхающей травой. (ВИДЕО)

9.05.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Один комментарий
 
Пожар: Загорелся сухостой от взрыва холостой мины на реконструкции военного боя 9 мая в Бердске

До приезда пожарный участники тушили огонь из огнетушителей

Сегодня, 9 мая, в ложбине за Мемориалом Славы состоялась реконструкция боя 1945 года. На поле брани столкнулись бойцы СМЕРШа и немецкие солдаты. Но события военных лет немного отклонились от сценария: взорванная липовая мина дала искру и на поле начала гореть сухая трава. Судя по реакции зрителей, они не восприняли пожар как форс-мажор, подумав, что это часть представления. Участники инсценировки начали бороться с огнем при помощи огнетушителя, продолжая воевать с «врагами».   К участку с пожаром подтянулись полицейские. А дым от горящей травы уже накрыл не только участников, но и зрителей.

На помощь «солдатам» поспешили пожарная служба. Но пожарные уничтожили огонь только после реконструкции, во время же 15-минутного события, сами участники события боролись с огнем с помощью огнетушителя.

Пожар: Загорелся сухостой от взрыва холостой мины на реконструкции военного боя 9 мая в Бердске

Бой проходил рядом с реальным огнем

— Когда есть огонь, то это уже считается пожаром. Пожарное отделение выезжало на место ложбины, огнеборцы быстро справились с очагом горения — полыхающей травой. В этом случае пожар произошел не специально, это можно назвать неким форс-мажором, поэтому штрафом никого не накажут. Но напоминаю, что до 12 мая на территории региона действует особый противопожарный режим. Любое разжигание огня — наказуемо, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замначальника ОНД Руслан Безносенко.

Автор видео Марина Волкова


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(1) Комментарий

  1. heretic

    Огонь зрелищности добавил. А организатору стоило подумать и посмотреть заранее место боя и пролить вокруг каким-нибудь антипиреном, чтоб огонь дальше положенного не ушел.

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