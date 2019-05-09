Пожар: Загорелся сухостой от взрыва холостой мины на реконструкции военного боя 9 мая в Бердске

Сегодня, 9 мая, в ложбине за Мемориалом Славы состоялась реконструкция боя 1945 года. На поле брани столкнулись бойцы СМЕРШа и немецкие солдаты. Но события военных лет немного отклонились от сценария: взорванная липовая мина дала искру и на поле начала гореть сухая трава. Судя по реакции зрителей, они не восприняли пожар как форс-мажор, подумав, что это часть представления. Участники инсценировки начали бороться с огнем при помощи огнетушителя, продолжая воевать с «врагами». К участку с пожаром подтянулись полицейские. А дым от горящей травы уже накрыл не только участников, но и зрителей.

На помощь «солдатам» поспешили пожарная служба. Но пожарные уничтожили огонь только после реконструкции, во время же 15-минутного события, сами участники события боролись с огнем с помощью огнетушителя.

— Когда есть огонь, то это уже считается пожаром. Пожарное отделение выезжало на место ложбины, огнеборцы быстро справились с очагом горения — полыхающей травой. В этом случае пожар произошел не специально, это можно назвать неким форс-мажором, поэтому штрафом никого не накажут. Но напоминаю, что до 12 мая на территории региона действует особый противопожарный режим. Любое разжигание огня — наказуемо, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замначальника ОНД Руслан Безносенко.

Автор видео Марина Волкова

