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Отменило воздушную часть парада в Москве Минобороны

Накануне Дня Победы ухудшились погодные условия. Синоптики спрогнозировали дождь и облачность. Власти заявляли, что в зоне, где предстоит разгонять облака, организуют постоянное радиолокационное наблюдение.

9.05.2019 Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Нет комментариев
 
Отменило воздушную часть парада в Москве Минобороны

Воздушному выступлению помешала погода

Минобороны не будет проводить в этом году воздушную часть парада на Красной Площади из-за метеоусловий. Об этом сообщили РБК в Минобороны. «В связи со сложными метеоусловиями по маршруту пролета авиации в московском регионе авиационная часть парада отменена», — говорится в сообщении ведомства. Репетиция пролета авиации проводилась 4 мая. Однако накануне Дня Победы в Москве ухудшились погодные условия. Синоптики спрогнозировали дождь и облачность на 9 мая. Власти Москвы 8 мая заявили, что в преддверии парада Победы в Москве в зоне, где предстоит разгонять облака, будет организовано постоянное радиолокационное наблюдение. Источник РБК в Минобороны 8 мая сообщал, что пока подготовка к воздушной части парада проходит «планово». «Такое (отмена или сокращение воздушной части парада. — РБК) случается достаточно редко», — отмечал собеседник.

В авиационной части парада должны были принять участие 74 самолета и вертолета. Как анонсировало Минобороны, в небе должны были пройти четыре группы вертолетов — Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24, истребители МиГ-29, Су-35С, Су-30СМ, истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, бомбардировщики Су-24М и Су-34 и штурмовики Су-25.

Самыми крупными машинами в небе над Красной площадью должны были быть стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС. Впервые за четыре года в параде планировалось участие модернизированного самолета дальнего радиолокационного управления А-50У, а также экипажи модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС.

Источник: РБК


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