Раздавило между машинами водителя на Димитровском мосту в Новосибирске

В ДТП погиб человек. Это произошло вечером 8 мая на Димитровском мосту.

— В аварии поучаствовали фургон Ford Transit «Почты России», внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150, седан Daewoo Nexia, Honda Odyssey, универсал Subaru Legacy, — сообщает группа «АСТ-54» в сокиальной сети Вконтакте.

По рассказам очевидцев, на мосту сломался автомобиль, его ожидала буксировка. На аварийке стояли Daewoo и Honda. Между ними находился водитель, который, судя по всему, пытался закрепить трос. В это время пьяный водитель мчался на внедорожнике.

— Пьяный выехал из дома после разговора с женой, видимо, поссорились, — цитирует очевидца паблик.

На полном ходу Land Cruiser протаранил стоящие машины, а затем врезался и в другие автомобили. У пострадавших ушибы, перелом. А мужчина, который оказался в самом опасном месте, погиб.

Пьяный водитель уже дает показания. Но очевидцы подчеркивают еще одну деталь: на дороге не был выставлен аварийный знак.

Автор видео АСТ-54



Источник: КП Новосибирск