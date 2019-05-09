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Кокорин и Мамаев получили реальный срок за драку в кафе

1,6 года исправительной колонии общего режима получили братья Кокорины. И на месяц меньше — Павел Мамаев и Александр Протасовицкий. При этом суд переквалифицировал часть статьи на более мягкую.

9.05.2019 Фото: Wikimedia Commons 2 коммент.
 
Кокорин и Мамаев получили реальный срок за драку в кафе

Суд установил, что футболисты действовали не по предварительному сговору

Александр Кокорин и Павел Мамаев получили реальные сроки в колонии общего режима, как и остальные участники двух драк в центре Москвы, случившихся 8 октября прошлого года. Сегодня 8 мая, то есть прошло семь месяцев день в день. Почему тут важен календарь? Дело в том, что осужденные дожидались своей участи в следственном изоляторе. А это время тоже идет в зачет срока.

Под безудержный лай овчарки из конвоя и с улыбками на лицах футболисты садятся обратно в автозак с вещами, которые они оптимистично взяли с собой на оглашение приговора. Мамаев проронил: «Все хорошо». Их родные покидали суд в подавленном состоянии. Без комментариев.

А вот приговор фигуранты скандального дела о хулиганстве слушали с каменными лицами. Один год и шесть месяцев исправительной колонии общего режима получили братья Александр и Кирилл Кокорины. И на месяц меньше — Павел Мамаев и Александр Протасовицкий. При этом суд переквалифицировал часть статьи на более мягкую. Он установил, что футболисты действовали не по предварительному сговору, а спонтанно. А младшего брата Кокорина Кирилла оправдал по одному из эпизодов — побои Сергея Гайсина. Однако, несмотря на это, все получили сроки, на которых и настаивал прокурор.

По существующим правилам, один день, проведенный в СИЗО, засчитывается за 1,5 дня колонии. Поэтому с точки зрения закона подсудимые большую часть срока уже отбыли — семь месяцев в Бутырке им засчитали как 10,5 месяцев в колонии. При этом они имеют право на УДО. Адвокаты заявили: будут подавать жалобу. Они рассчитывали, что перед праздниками суд вынесет мягкий вердикт.

«Мы бы не сказали, что для нас это неожиданность, но считали, что перед 9 мая суд проявит гуманность; вы сами все видели, это легкий вред», — заметила адвокат Татьяна Стукалова.

В своем последнем слове Мамаев, Кокорины и Протасовицкий частично признали вину, раскаялись и извинились перед потерпевшими. Футболисты пытались доказать, что потерпевшие сами их спровоцировали на агрессию, якобы в их адрес звучали такие оскорбления, как «какой-то футболистишка», «петух» и нецензурная брань. Однако в суде это не подтвердилось. Тот самый деревянный стул, которым Александр Кокорин бил чиновника Минпромторга Дениса Пака по голове, судья постановил уничтожить. Приговор суда сегодня прокомментировал министр спорта.

«Конечно, жаль, что спортсмены в таком молодом возрасте по своей глупости совершают такие поступки и по сути дела губят свою спортивную карьеру. Надеюсь, для ребят это послужит уроком. И не только для них, а для нас всех, для других спортсменов», — сказал Павел Колобков.

Защитники также сообщили, что хоть в Бутырке футболистам невозможно поддерживать профессиональную форму, Павел Мамаев, полузащитник «Краснодара», и Александр Кокорин, нападающий «Зенита», который за время разбирательства досрочно стал чемпионом России, намерены вернуться в большой спорт.

Источник: Первый канал


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Легко отделались

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  2. Аноним

    Надеюсь эти придурки теперь будут играть разве, что у себя во дворе

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