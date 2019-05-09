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Полевая кухня: 1200 порций гречневой каши раздали на Победном привале в Бердске

Для приготовления блюда потребовалось 37 кг гречки, по 20 кг лука и моркови, 15 кг тушенки, 5 литров масла. Каши хватило не всем. (ВИДЕО)

9.05.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Один комментарий
 
Полевая кухня: 1200 порций гречневой каши раздали на Победном привале в Бердске

Гречневая каша, приготовленная на свежем воздухе, расходилась на «ура»

Ароматной кашей и задорными песнями встретил гостей Победный привал 9 Мая в парке Победы Бердска.

Среди берез уютно расположилась походная кухня. За гречневой кашей выстроилась очередь.
Организаторы угощения просили бердчан перейти к другой точке, так как здесь гречка уже заканчивалась.

Угощал бердчан ИП Ягудкин. Повар рассказал, что для гостей они приготовили 1200 порций каши. На ее приготовление ушло 37 килограммов гречневой крупы, 15 килограммов тушенки, 20 килограммов моркови, 20 килограммов лука, а также 5 литров масла и приправы.

Автор видео Галина Панчева

Походная кухня имеет четыре бака, два из них по 50 литров, другие 80. Чтобы приготовить кашу, поварам пришлось сжечь мешок поленьев.

— Кого сможем, того накормим, конечно, желающих всегда больше, — отметил повар.

На Победном привале каждый мог найти себе занятие по душе. Например, бердчане зрелого возраста с удовольствием пели задорные песни военных лет.

Автор видео Галина Панчева

Ребятишки тянули мам, пап, дедушек и бабушек в лазарет, что получить у молоденьких медсестричек аскорбинку. Дети постарше с удовольствием делали из бумаги самолетики и лодочки. Целая очередь из детей собралась, чтобы своими руками смастерить открытку ко Дню Победы.

Взрослые с интересом разглядывали рисунки юных дарований из художественной школы «Весна». Тут же рядышком на скамеечках уютно разместились бабушки и делились друг с другом новостями.


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(1) Комментарий

  1. Yaya

    А нам понравилось, как в этот раз было организовано все. И кашу попробовали наконец, она была в двух местах.
    Особая благодарность курсантам!!! Такие молодцы! Все терпеливо рассказывали, показывали все.

    Бессмертный полк… Это память.. Со слезами на глазах.. Впервые видели всю колонну.. Когда первые ряды были уже у Вечного огня, конец колонны был ещё далеко по Спортивной.. И это в нашем небольшом городке…
    Вечная память нашим героям!

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