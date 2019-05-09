Полевая кухня: 1200 порций гречневой каши раздали на Победном привале в Бердске

Ароматной кашей и задорными песнями встретил гостей Победный привал 9 Мая в парке Победы Бердска.

Среди берез уютно расположилась походная кухня. За гречневой кашей выстроилась очередь.

Организаторы угощения просили бердчан перейти к другой точке, так как здесь гречка уже заканчивалась.

Угощал бердчан ИП Ягудкин. Повар рассказал, что для гостей они приготовили 1200 порций каши. На ее приготовление ушло 37 килограммов гречневой крупы, 15 килограммов тушенки, 20 килограммов моркови, 20 килограммов лука, а также 5 литров масла и приправы.

Автор видео Галина Панчева



Походная кухня имеет четыре бака, два из них по 50 литров, другие 80. Чтобы приготовить кашу, поварам пришлось сжечь мешок поленьев.

— Кого сможем, того накормим, конечно, желающих всегда больше, — отметил повар.

На Победном привале каждый мог найти себе занятие по душе. Например, бердчане зрелого возраста с удовольствием пели задорные песни военных лет.

Автор видео Галина Панчева



Ребятишки тянули мам, пап, дедушек и бабушек в лазарет, что получить у молоденьких медсестричек аскорбинку. Дети постарше с удовольствием делали из бумаги самолетики и лодочки. Целая очередь из детей собралась, чтобы своими руками смастерить открытку ко Дню Победы.

Взрослые с интересом разглядывали рисунки юных дарований из художественной школы «Весна». Тут же рядышком на скамеечках уютно разместились бабушки и делились друг с другом новостями.