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Бой во время пожара: Бойцы СМЕРШа сразились с фашистами на поле боя в Бердске

Военно-исторический клуб «Наследие» на 15 минут вернул бердчан в 1945 год. За Мемориалом Славы развернулся бой, основанный на реальных событиях. В во время сражения произошел пожар. От холостой мины загорелась трава. (ВИДЕО, ФОТО)

9.05.2019 Фото: Марины Волковой Один комментарий
 
Бой во время пожара: Бойцы СМЕРШа сразились с фашистами на поле боя в Бердске

Боевая сцена впечатлила бердчан

Вскрикнули от страха маленькие зрители, а старшие вздрогнули, когда услышали автоматную очередь — за Мемориалом Славы в Бердске развернулась настоящая война. Военно-исторический клуб «Наследие», новосибирское региональное отделение МОО «ВИО «Гарнизон», горадминистрация и отдел по делам молодежи Бердска, на 15 минут вернули бердчан во времена Великой Отечественной войны.

Автор видео Марина Волкова

Жители Бердска соскучились по масштабным зрелищам, поэтому в ложбине за памятником собрались немало людей. Однако боевые действия немного задержались и начались на 15 минут позже. Все же ожидание сцены «Пять минут после Победы. Кенигсберг», основанные на реальных событиях, которые происходили через пять минут после Победы оправдали ожидания: старики, их дети и внуки стоя аплодировали солдатам за очередную Победу над фашистами.

По задумке, группа капитана СМЕРШ под руководством Лоскутова предотвратила наступление группы фашистов. Бойцы СМЕРШа заблокировали дорогу немецкой колонне, тем самым выманив фашистов на объездной путь, где их встретил взрыв мины.

Автоматная очередь, взрывы, огонь… на инсценированном поле боя развязалась настоящая война. Тысячи зрителей искренне пережевали за русских солдат. Но победа снова за нами — немецкие солдаты полегли на поле боя.

Но события военных лет немного отклонились от сценария: взорванная липовая мина дала искру и на поле начала гореть сухая трава. Судя по реакции зрителей, они не восприняли пожар как форс-мажор,подумав, что это часть представления. Участники инсценировки начали бороться с огнем при помощи огнетушителя, продолжая воевать с «врагами».

На помощь «солдатам» поспешили пожарная служба. Но пожарные уничтожили огонь после реконструкции, во время же 15-минутного события, сами участники события боролись с огнем с помощью огнетушителя.
— Когда есть огонь, то это уже считается пожаром. Пожарное отделение выезжало на место ложбины, огнеборцы быстро справились с очагом горения — полыхающей травой. В этом случае пожар произошел не специально, это можно назвать неким форс-мажором, поэтому штрафом никого не накажут. Но напоминаю, что до 12 мая на территории региона действует особый противопожарный режим. Любое разжигание огня — наказуемо, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замначальника ОНД Руслан Безносенко.

Бой во время пожара: Бойцы СМЕРШа сразились с фашистами на поле боя в Бердске

Но пожарные уничтожили огонь после реконструкции, во время же 15-минутного события, сами участники события боролись с огнем с помощью огнетушителя.

Автор видео Марина Волкова


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Немного дёгтя: начало сместилось на 20 минут, расположение бойцов определялось по ходу экспромтом, могли бы и заранее определиться. Для более наглядности проводить надо было на другой стороне речки: всем видно было бы хорошо и пала травы не было…

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