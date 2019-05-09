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Более 8000 человек прошли в «Бессмертном полку» до мемориала Славы в Бердске

С каждым годом все больше бердчан с портретами своих героях встают в строй «Бессмертного полка», чтобы навечно сохранить память о Победителях.(ВИДЕО, ФОТО)

9.05.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
Более 8000 человек прошли в «Бессмертном полку» до мемориала Славы в Бердске

Ежегодно в акции участвуют тысячи бердчан

Многотысячная река людей с портретами родных, участников Великой Отечественной войны, прошла сегодня, 9 мая, по улицам Бердска. Акция «Бессмертный полк» стала уже традиционной. И с каждым годом все увеличивается число бердчан, встающих в строй «Бессмертного полка», чтобы никогда не стерлась память о Победителях, чтобы помнили потомки, кому они обязаны жизнью.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», в этом году в колонне «Бессмертного полка» прошли более 8000 горожан. Это примерно на 2000 больше, чем в мае 2018-го.

Более 8000 человек прошли в «Бессмертном полку» до мемориала Славы в Бердске

Наталья Кондрычина с дочкой и мамой

Для бердчанки Натальи Колмыковой 9 мая — семейный праздник. У нее в семье воевали деды. Пройти с «Бессмертным полком» для нее — это возможность вспомнить о тех, кто воевал, кто ценой собственной жизни подарил нам мир.

— День Победы — это праздник памяти каждой семьи в отдельности и народа в целом. А «Бессмертный полк» ежегодно объединяет тысячи горожан в одном порыве, чтобы отдать дань уважения победившим в Великой Отечественной войне, — рассказала Наталья.

Более 8000 человек прошли в «Бессмертном полку» до мемориала Славы в Бердске

Наталья Колмыкова с семьей

Наталья Кондрычина прошла в «Бессмертном полку» с дочкой и мамой. Она считает, что такая акция поддерживает связь поколений. Наталья рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что в их семье воевал дед Иван Фроленок.

— Он был поваром, дошел до Гамбурга. Там освобождали концлагерь, где он познакомился с Екатериной, своей будущей женой. Дедушка дожил до 68 лет, работал на железнодорожной станции, — поведала Наталья, уверенная в том, что в каждой семье подвиг родных, память о них должны передаваться из поколения в поколение.

После того, как «Бессмертный полк» завершил свой 30-минутный путь от площади Горького до  мемориала Славы по улицам Ленина и Спортивной, участники акции возложили цветы к Вечному огню. Именно там находятся пилоны с именами погибших в годы Великой Отечественной войны бердчан. За 1941-1945-й в Бердск пришло около 1000 похоронок.

Автор видео Елена Белоусова

 


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