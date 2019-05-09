Час памяти: Писали истину на броне танков и фюзеляжах самолетов жители Бердска

Час памяти по погибшим во время Великой Отечественной войне прошел 9 Мая на Мемориале славы в парке Победы Бердска.

Открыл час памяти мэр Бердска Евгений Шестернин.

— С одной стороны мы увековечили в граните и металле монументальные памятники как «Родина Мать», панорамы Сталинградской битвы, Мемориальный комплекс «Барбашово поле», с другой — в центре Киева сносят памятники Воину-освободителю, организовывают парады, воспевая фашизм, и празднуют день рождения Бандеры. В Прибалтике демонтируют памятник Воину-освободителю, так как он не вписывается в архитектуру города. Где истина? В чем она? Истина — это мы с вами. Наши трудовые коллективы, наши общественные организации, политические партии, депутаты, руководители предприятий, жители города, которые по зову сердца пришли сегодня на священное место, к Вечному огню, чтобы отдать дань уважения нашим фронтовикам. Большое спасибо за память. Истина состоит в том, что буквально через час по улицам Бердска пройдет «Бессмертный полк». Тысячи бердчан с фотографиями своих родных и близких пройдут к Вечному огню, чтобы еще раз выразить слова благодарности живым ветеранам и склонить головы перед земляками, отдавшими жизни ради нашей свободы. Мы собрались сегодня, чтобы еще раз сказать правду о Великой Отечественной войне. А правда здесь одна. Она написана нами еще в военные годы на броне танков и фюзеляжах самолетов: наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Так и произошло. Так и должно сохраниться в умах нашей молодежи. И нет упрощенной истории Победы великого народа в Великой Отечественной войне. С праздником, с Днем Победы. Спасибо, уважаемые ветераны! — поздравил с 9 Мая Евгений Шестернин.

Автор видео Галина Панчева



Фронтовик Николай Илюшечкин сказал, что встречает 9 Мая и с радостью и печалью, ведь на войне погибли 27 млн наших граждан. Он говорил, что все могло быть иначе, если бы не предательская политика США и Англии в момент начала и продолжения Великой Отечественной войны.

— Они были в союзе с Советским Союзом, чтобы вместе воевать против Германии. Почему они пошли на это, да потому что Гитлер в свое время опрометчиво заметил, что после разгрома Советского Союза, кстати, он был очень уверен в том, что Советский Союз он разгромит, так он заявил, что после разгрома Советского Союза Англия в течение месяца не будет самостоятельным государством, она будет колонией Германии, США в течение года должны превратиться в заморскую колонию Германии. Вот эти заявления Гитлера и подвигли эти страны на союз с Советским Союзом против Гитлера. Но пойдя на союз, они в душе думали, каким способом ослабить развитие Советского Союза, который за короткий срок индустриализацию своей страны поставил на высокий уровень. Это их пугало. Они втайне делали все, чтобы навредить Советскому Союзу. По договору они должны были вступить в войну летом 1942 года. Не вступили. И только летом 1944 года, когда наша армия подошла к границам, вступили в войну. Это политика предательская. Она очень плохо отразилась на войне. Да, Великая Отечественная война — вещь серьезная, наши земляки вложили огромнейший вклад в Победу, как никакая другая область Советского Союза, — отметил Николай Илюшечкин.

Фронтовик призвал молодежь не забывать своих дедов и прадедов, которые в жесточайших боях Великой Отечественной войны отстояли Родину.

Автор видео Галина Панчева



Руководитель поискового отряда «Кондор» Алексей Батенев рассказал, что проводя раскопки в Бельском районе Тверской области, они видели сохранившиеся окопы и блиндажи, в которых воевали ветераны.

— Когда начинаешь раскоп, ты видишь, что там было. То количество настрела, гильз, осколков воронок вокруг, останков — это просто ужас. Эти люди рисковали не ради денег, не ради боевых наград. Спасибо вам ветераны, с праздником вас! — поздравил ветеранов Алексей Батенев.

Отец Владимир поздравил бердчан с 74-летней годовщиной Победы и прочел молитву по убитым и ушедшим из жизни ветеранам.

Автор видео Галина Панчева



Завершился митинг возложением цветов к Вечному огню.

Автор видео Галина Панчева

