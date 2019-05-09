«Бессмертный полк» принял победный парад в Бердске

Ровно в полдень 9 мая военком Бердска Андрей Копачев дал команду начать парад Победы. На площади Горького торжественным маршем прошли курсанты бердского кадетского корпуса им. Героя России Олега Куянова, курсанты Новосибирского командного училища, курсанты Новосибирского института Росгвардии, сотрудники МЧС — 5-го отряда противопожарной службы, ветераны военной службы, пограничники и участники бердских военно-патриотических клубов и школьники.

— Смирно! К торжественному маршу поротно, на одного линейного дистанции. Первая рота прямо, остальные направо! Равнение напра-во! Шагом марш! — скомандовал подполковник Копачев.

Чеканя шаг под бессмертную музыку «Прощание славянки», отдавая честь, прошагали участники торжественного парада. Он длился 4 минуты.

Возглавил парад ветеран боевых действий, кавалер Ордена мужества, ордена «За службу Родине», майор Олег Козинченко. На протяжении нескольких лет именно ему доверяют нести знамя Победы в парадном строю 9 мая в Бердске.

Автор видео Анастасия Солодкова



С прошлого года в Бердске поменяли сценарий празднования Дня Победы. И отныне парад проходит на главной площади города. И принимает его «Бессмертный полк». В составе полка были первые лица города с портретами своих героев, с детьми и внуками.

Перед парадом его участники тщательно готовились. Кто-то натирал ботинки, кто-то подтягивал ремень, кто-то репетировал — тянул ногу. Ветераны обнимались при встрече, поздравляли друг друга с праздником.

Глава Бердска Евгений Шестернин и спикер горсовета депутатов Валерий Бадьин подошли к курсантам военно-патриотических клубов, поинтересовались готовностью пройти торжественным парадом. И сразу после него двинулась в путь — на мемориал Славы — многотысячная колонна «Бессмертного полка». Все отмечали, что в 2019 году бердчан, вставших в ряды «Бессмертного полка», стало больше.