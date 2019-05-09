Поздравляем со священным праздником — Днем Победы!

В рубрику «Сообщи свою новость» написало Бердское местное отделение ППП «ЛДПР»:— Бердское местное отделение ППП «ЛДПР» поздравляет всех бердчан и гостей нашего города с Великим и Священным Праздником- ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Желаем всем крепкого здоровья, личного и семейного счастья, благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, мирного неба над головой!

С уважением, координатор БМО ППП «ЛДПР», Горобец И. П.