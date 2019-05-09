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Поздравляем со священным праздником — Днем Победы!

Координатор местного отделения ЛДПР желает всем жителям Бердска мирного неба над головой.

9.05.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свою новость» написало Бердское местное отделение ППП «ЛДПР»:
— Бердское местное отделение ППП «ЛДПР» поздравляет всех бердчан и гостей нашего города с Великим и Священным Праздником- ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Желаем всем крепкого здоровья, личного и семейного счастья, благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, мирного неба над головой!

С уважением, координатор БМО ППП «ЛДПР», Горобец И. П.


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