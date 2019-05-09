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Спасибо за мир! С Днем великой Победы поздравляет «Курьер. Среда. Бердск»

Дорогие ветераны, мы перед вами в неоплатном долгу. И не позволим стереть из истории великий подвиг советского народа, вернувшего человечеству мир.

9.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Спасибо за мир! С Днем великой Победы поздравляет «Курьер. Среда. Бердск»

Будьте здоровы и счастливы, дорогие ветераны

Наступил самый важный и самый дорогой сердцу каждого россиянина праздник – День Победы! Уже 74 года, как наши отцы и деды ценой собственной жизни, потом и кровью отвоевали мир. Они дошли до Берлина, где поставили точку самой кровопролитной в истории человечества войне — Великой Отечественной. Сегодня священная память о подвиге советского народа объединяет людей разных стран и разных поколений.

Подвиг солдат и тружеников тыла бессмертен, поэтому никогда не сотрется наша память о войне. С каждым годом мы все больше понимаем, какую огромную цену заплатил наш народ за Великую Победу. Благодаря мужеству на передовой и героическому труду в тылу мы победили. Ведь все, кто сражался на фронтах, не щадя жизни поднимался в атаку, стоял в ночную смену у станка или до зари трудился в поле – герои, которые спасли нашу страну, весь мир от фашизма!

Среди них и наши земляки, с оружием в руках защищавшие Отчизну и работавшие в тылу. В Бердск пришло более 1000 похоронок. Имена героев навечно вписаны в наши сердца и высечены на пилонах мемориала Славы.

Да, Бердске внес свой вклад в Победу. Город не только работал для фронта всю войну, поставляя для армии одежду и обувь, продукты, собирая деньги на самолеты и танки, но и принимал эвакуированные заводы, давал кров бежавшим из оккупации. Низкий поклон и благодарность за ваш бесценный вклад в дело Великой Победы, дорогие наши ветераны! Мы перед вами в неоплатном долгу! Вы — истинный пример доблести и патриотизма.

В Бердске сейчас живет 31 участник боев времен Великой Отечественной войны. И только трое из них смогут прийти на парад Победы 9 мая. Наш долг окружить их заботой и вниманием. Живите долго, наши родные!

Дорогие ветераны, от всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и благополучия, любви близких и родных. Пусть все жители Бердска будут счастливы под мирным небом. А великий подвиг Победителей никогда не сотрется в истории!
С праздником, дорогие друзья!

С уважением, всегда ваш «Курьер. Среда. Бердск»


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