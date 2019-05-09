Афиша Дня Победы-2019: Час Памяти, Бессмертный полк и салют в Бердске

В этом году 9 мая выпадает на четверг, в этот день традиционно пройдет парад Победы на площади Горького. Празднование Дня Победы началось гораздо раньше. Так, 7 мая с 15:30 до 18:30 часов дня на площади Горького состоится городская легкоатлетическая эстафета образовательных организаций и трудовых коллективов, а на базе ФОК «Восток» с 10 утра до часа дня пройдет городская гонка – критериум.

8 мая в музее истории БРЗ состоится праздничная программа, посвященная Дню Победы, для ветеранов ПО «Вега». Мероприятие начнется с 11 часов дня.

В этот же день на Мемориале Славы с 22:00 до 22:30 часов вечера бердчане присоединятся ко всероссийской акции «Свеча Памяти».

Но масштабные праздничные мероприятия запланированы на 9 мая. Так, с 10 часов утра на железнодорожном вокзале Бердска начнется концерт «Навстречу 75-летию Победы». На Мемориале Славы пройдет акция «Молодежь помнит Великую Победу», которая запланирована на 10 часов утра.

Через полчаса на Мемориале Славы горожане отдадут дань памяти погибшим в Великой Отечественной вонйе Часом Памяти. А парад военно-патриотических клубов и структурных подразделений МЧС пройдет чуть позже — с 12 часов дня на площади Горького.

С 12:15 часов дня его продолжит акция «Бессмертный полк», который пройдет от площади Горького до Мемориала Славы по ул. Ленина и Спортивной.

Акция «Победный привал» в парке Победы назначена на 11 часов дня. Сразу после нее на Мемориале Славы с 13:00 дня начнется реконструкция военных событий.

9 мая на площади Горького пройдет всероссийская акция «Рекорд Победы», городская акция «Слова о войне и Победе», интеллектуальная викторина «Война глазами поколений», показ художественных фильмов о Великой Отечественной войне.

На танцплощадке в парке с 16 часов дня стартует праздничная концертная программа «Лента Памяти». Там же пройдут литературно поэтическая композиция и концерт вокального ансамбля «Родные напевы», выставка-ярмарка «Победный май».

«Песни весны, Песни победы» услышат жители Микрорайона — с 17 часов дня на площади Дворца культуры «Родина» начнется концерт.

С 19:00 часов вечера на площади Горького начнется концертная программа «Как хорошо на свете без войны». Праздничный салют прогремит на площади Горького ровно в 22:00.