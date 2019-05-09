Быстрый и недорогой способ попасть с рекламой на сайт «Курьер.Среда.Бердск»

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Спасибо за мир! С Днем великой Победы поздравляет «Курьер. Среда. Бердск»
Более 1000 свечей зажгли в память о погибших в Великой Отечественной войне
Девять человек пострадали в столкновении трех автомобилей на трассе Р-256 под Искитимом
Основатель «Бессмертного полка» Сергей Лапенков: Есть штаб управления у Нового года? У «полка» его тоже нет
Мусорную свалку готовил к прибыли бывший вице-мэр Бердска Александр Тужик
Комиссия не пришла обследовать до Дня Победы старый дом фронтовички из Бердска
Мечтают жить за границей выпускники школ Бердска
Затискала до смерти детеныша ласки ребятня в Академгородке Новосибирска
Снова «бомба»: Массовые эвакуации прошли в торговом центре и жилом доме Новосибирска