Девять человек пострадали в столкновении трех автомобилей на трассе Р-256 под Искитимом
Основатель «Бессмертного полка» Сергей Лапенков: Есть штаб управления у Нового года? У «полка» его тоже нет
Мусорную свалку готовил к прибыли бывший вице-мэр Бердска Александр Тужик
Комиссия не пришла обследовать до Дня Победы старый дом фронтовички из Бердска
Мечтают жить за границей выпускники школ Бердска
Затискала до смерти детеныша ласки ребятня в Академгородке Новосибирска
Снова «бомба»: Массовые эвакуации прошли в торговом центре и жилом доме Новосибирска
Изменения в мусорной реформе обсуждают чиновники с жителями Новосибирской области
Выросла инфляция в мае на 0,3% в России
По-моему, тем, кто хоть раз проехал по участку Бердск — Искитим и остался жив, яма с крокодилами не страшна. 20 лет живу в Бердске, но на поездки по этой дороге иду только от большой нужды. Нетривиальное испытание, статистика в подтверждение.
2 0
Угу.. Эти полосы перестраивающиеся через каждые 500 метров, капец просто.. И летящие в вечность бетономешалки.. Чуть отвлечешься, и привет встречка
1 0