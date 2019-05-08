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Девять человек пострадали в столкновении трех автомобилей на трассе Р-256 под Искитимом

Предварительно установлено, что столкновение произошло в результате выезда одного из автомобилей на полосу встречного движения. Среди пострадавших двое детей.

8.05.2019 Фото: АСТ-54 2 коммент.
 
Девять человек пострадали в столкновении трех автомобилей на трассе Р 256 под Искитимом

Три автомобиля столкнулись на трассе Р-256 под Искитимом

8 мая в 16.20 на 64-м километре трассы Р-254 произошло ДТП, сообщает сайт МВД по НСО.  По предварительной информации, в результате столкновения трех легковых автомобилей пострадали 9 человек, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Среди пострадавших двое детей.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают безопасность дорожного движения на данном участке трассы.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины ДТП выясняются. Предварительно установлено, что столкновение произошло в результате выезда одного из автомобилей на полосу встречного движения.

Девять человек пострадали в столкновении трех автомобилей на трассе Р 256 под Искитимом Девять человек пострадали в столкновении трех автомобилей на трассе Р 256 под Искитимом Девять человек пострадали в столкновении трех автомобилей на трассе Р 256 под Искитимом


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(2) Комментариев

  1. боязливый

    По-моему, тем, кто хоть раз проехал по участку Бердск — Искитим и остался жив, яма с крокодилами не страшна. 20 лет живу в Бердске, но на поездки по этой дороге иду только от большой нужды. Нетривиальное испытание, статистика в подтверждение.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Yaya

    Угу.. Эти полосы перестраивающиеся через каждые 500 метров, капец просто.. И летящие в вечность бетономешалки.. Чуть отвлечешься, и привет встречка

    Thumb up 1 Thumb down 0

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