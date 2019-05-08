Девять человек пострадали в столкновении трех автомобилей на трассе Р-256 под Искитимом

8 мая в 16.20 на 64-м километре трассы Р-254 произошло ДТП, сообщает сайт МВД по НСО. По предварительной информации, в результате столкновения трех легковых автомобилей пострадали 9 человек, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Среди пострадавших двое детей.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают безопасность дорожного движения на данном участке трассы.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины ДТП выясняются. Предварительно установлено, что столкновение произошло в результате выезда одного из автомобилей на полосу встречного движения.