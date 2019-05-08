Фото: вот так готов парк с празднику!

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Анна, ну не плачь ты так. Всё увезли. Странно, зачем «Курьер» публикует такую жуткую картину с вывозом мусора? Каждое утро они (мусорщики на колёсах) работают, как часы — моментально приехали, всё скинули и уехали. Вот чем вы ещё недовольны?
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Парк обычно к 1 июня официально открывается.. А вот в Парке победы печальнее, там чуть в сторону с центральной аллеи — и все, мерзость, грязь, мусор, бурьян..
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